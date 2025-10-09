6 تسريحات ممنوعة في المدارس حفاظا على شعر طفلتك

تسريحات الشعر جزء مهم من مظهر الطفلة اليومي، خاصة عند ذهابها إلى المدرسة، حيث ترغب كل أم في أن تبدو ابنتها أنيقة ومرتبة.

ولكن رغم أهمية الاهتمام بالشكل، هناك بعض التسريحات الممنوعة أو غير المفضلة في المدارس، ليس فقط لأنها تخالف اللوائح المدرسية أحيانا، بل لأنها قد تضر بصحة شعر الطفلة على المدى الطويل.

والحفاظ على شعر الطفلة في هذه المرحلة العمرية أمر أساسي، لأنه يكون حساس وسهل التأثر بالعادات الخاطئة.

6 تسريحات ممنوعة حفاظا على شعر طفلتك

وتقول سهام شهاب خبيرة التجميل، إن هناك تسريحات ممنوعة للبنات الصغيرات عند الذهاب إلى المدرسة يوميا، وذلك لتأثيرها السلبي على الشعر وفروة الرأس على المدى الطويل، ومن هذه التسريحات:-

تسريحة ذيل الحصان المشدود جدا، ورغم أنها تبدو عملية وتمنح مظهر أنيق، إلا أن شد الشعر بقوة إلى الخلف يسبب تساقط الشعر من مقدمة الرأس، وقد يؤدي مع الوقت إلى ما يسمى بـ “الصلع الناتج عن الشد”، كما أن الشد الزائد يسبب صداع خفيف للطفلة وإزعاج طوال اليوم الدراسي. الضفائر الضيقة جدا، تعد الضفائر من التسريحات الجميلة والمناسبة للمدرسة، لكن عندما تكون محبوكة بإفراط قد تضعف بصيلات الشعر وتؤدي إلى تكسر الشعيرات الدقيقة، كما أن إبقاء الضفائر لفترات طويلة دون فكها قد يسبب تشابك الشعر وصعوبة تمشيطه لاحقا. الكعكة المشدودة أو المرفوعة بشدة، والكعكة المرتفعة من التسريحات المحببة لدى الأمهات لأنها تحافظ على الشعر بعيدا عن الوجه، لكنها قد تضغط على فروة الرأس، خصوصا إذا تم تثبيتها بدبابيس ومشابك كثيرة، هذا الضغط المستمر قد يؤدي إلى ضعف الجذور وتساقط الشعر من مقدمة الرأس. استخدام الإكسسوارات المعدنية الحادة أو المطاط القاسي، وبعض الإكسسوارات التي تحتوي على معدن أو بلاستيك صلب قد تقطع خصلات الشعر عند فكها، خاصة إذا تم شدها على الشعر الرطب، كما أن الربطات المطاطية القاسية تسبب تكسر الأطراف وتشابك الشعر، لذا من الأفضل استخدام ربطات قطنية أو قماشية ناعمة. صبغ الشعر أو فرده بمواد كيميائية، ومن أكثر الأمور خطورة على شعر الطفلة استخدام مستحضرات الفرد أو الصبغات حتى لو كانت "خفيفة"، ففروة رأس الأطفال حساسة جدا، وقد تؤدي هذه المواد إلى حروق جلدية أو حساسية أو تلف دائم للشعر، والمدرسة عادة تمنع هذه الممارسات حفاظا على صحة الطالبات وتوحيد المظهر العام. تسريحات تعتمد على الحرارة الزائدة، حيث أن استخدام مكواة الفرد أو السيشوار يوميا لتصفيف شعر الطفلة قبل المدرسة يؤدي إلى جفاف وتقصف الشعر بمرور الوقت، والحرارة العالية تزيل الزيوت الطبيعية التي تغذي الشعر وتجعله هشًا ومتقصفًا.

تسريحات ممنوعة فى المدارس حفاظا على شعر طفلتك

تسريحات مناسبة وصحية للمدرسة

وأضافت سهام، أن هناك تسريحات بسيطة صالحة للمدارس يوميا بدون أى ضرر لشعر البنات الصغيرات، منها:-

الضفائر الواسعة أو ضفائر السنبلة البسيطة تعتبر مثالية، فهي تحافظ على ترتيب الشعر دون ضرر.

ذيل الحصان المنخفض والمرن أفضل من المشدود المرتفع.

يمكن ترك الشعر منسدلا طبيعيا مع استخدام مشبك صغير لجمع الأطراف الأمامية حتى لا تزعج الطفلة أثناء اللعب أو الدراسة.

الجدائل الجانبية خيار جميل يساعد على حماية الأطراف من التكسر.

