أفضل 5 زيوت طبيعية للشعر، أسرار الجمال والصحة

أفضل 5 زيوت طبيعية للشعر، لا تزال الزيوت الطبيعية واحدة من أكثر الوسائل فعالية في العناية بالشعر، سواء لترطيبه أو تغذيته أو إصلاحه من التلف الناتج عن العوامل البيئية والحرارية.

ومع تنوع أنواع الشعر بين الجاف، الدهني، العادي، أو المتقصف، يصبح من الضروري اختيار الزيت المناسب الذي يمنح الشعر ما يحتاجه تحديدًا.

أكدت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن اختيار الزيت المناسب للشعر يعتمد بشكل أساسي على نوعية الشعر واحتياجاته. فعلى سبيل المثال؛ زيت جوز الهند يناسب الشعر الجاف والمجعد، وزيت الأرجان مثالي للشعر المصبوغ أو التالف، بينما يُعرف زيت الخروع بقدرته على تكثيف الشعر الضعيف. أما زيت الزيتون فيعتبر مرطبًا قويًا للشعر الجاف جدًا، وزيت اللوز الحلو فهو خفيف وملائم للشعر الخفيف والدهني.

الزيوت الطبيعية المناسبة لمختلف أنواع الشعر

وفي هذا التقرير تستعرض خبيرة العناية بالشعر، أفضل خمسة أنواع من الزيوت الطبيعية وفوائدها للشعر، مع توضيح أنواع الشعر التي تناسبها.

1- زيت جوز الهند

يعد زيت جوز الهند من أشهر الزيوت الطبيعية وأكثرها استخدامًا في العالم، بفضل تركيبته الغنية بالأحماض الدهنية مثل حمض اللوريك، التي تساعد على التغلغل داخل جذور الشعر بعمق.

فوائد زيت جوز الهند للشعر، فيتو

فوائد زيت جوز الهند للشعر:

ترطيب مكثف للشعر الجاف والمتقصف.

تقوية البصيلات ومنع تساقط الشعر.

تقليل القشرة بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات.

حماية الشعر من التلف الناتج عن أدوات التصفيف الحرارية.

يمنح الشعر لمعانًا طبيعيًا وحيوية.

أنواع الشعر المناسبة:

زيت جوز الهند مناسب للشعر الجاف، التالف، والمجعد. لكنه قد يكون ثقيلًا بعض الشيء على الشعر الدهني، لذا يُفضل استخدامه بكميات قليلة أو على الأطراف فقط.

2- زيت الأرجان

يطلق عليه “الذهب السائل” نظرًا لقيمته العالية في العناية بالشعر والبشرة، ويُستخرج من ثمار شجرة الأرجان المغربية. يحتوي هذا الزيت على نسبة كبيرة من فيتامين E والأحماض الدهنية الأساسية.

فوائد زيت الأرجان للشعر:

إصلاح الشعر التالف من الصبغات المتكررة والمعالجات الكيميائية.

ترطيب فوري وامتصاص سريع دون ترك ملمس دهني ثقيل.

تقليل التجعد وإعطاء نعومة فائقة للشعر.

حماية الشعر من الأشعة فوق البنفسجية والعوامل البيئية الضارة.

تعزيز لمعان الشعر بشكل طبيعي.

أنواع الشعر المناسبة:

زيت الأرجان مثالي للشعر العادي والجاف، وكذلك للشعر المصبوغ أو المتضرر. كما أنه مناسب للشعر الخفيف لأنه خفيف القوام وسريع الامتصاص.

3- زيت الخروع

يعتبر زيت الخروع من أقدم الزيوت المستخدمة لتعزيز نمو الشعر وكثافته، وهو غني بفيتامين E وحمض الريسينوليك المعروف بخصائصه المغذية.

فوائد زيت الخروع للشعر:

تحفيز نمو الشعر وزيادة كثافته.

ترطيب فروة الرأس الجافة ومنع الحكة.

تقوية الشعر من الجذور حتى الأطراف.

علاج تقصف الشعر والتقليل من تساقطه.

يمكن استخدامه أيضًا لتكثيف الحواجب والرموش.

أنواع الشعر المناسبة:

زيت الخروع مناسب للشعر الخفيف والضعيف، وكذلك للشعر المتساقط. لكنه سميك القوام، لذلك يُفضل مزجه مع زيوت أخف مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون لتسهيل توزيعه.

زيوت للشعر، فيتو

4- زيت الزيتون

لا يقتصر دور زيت الزيتون على كونه مكونًا غذائيًا أساسيًا، بل هو من أقوى الزيوت الطبيعية التي تغذي الشعر وتحميه. يحتوي على مضادات أكسدة وفيتامينات مثل A وE.

فوائد زيت الزيتون للشعر:

ترطيب عميق للشعر وفروة الرأس.

تقليل تجعد الشعر وإعطاؤه مظهرًا أكثر انسيابية.

حماية الشعر من التقصف الناتج عن الجفاف.

يعزز مرونة الشعر ويزيد من قوته.

يعالج قشرة الرأس إذا استُخدم بشكل منتظم.

أنواع الشعر المناسبة:

زيت الزيتون يناسب الشعر الجاف جدًا والمجعد، ويعتبر خيارًا رائعًا للشعر المعرض للتقصف. لكنه قد يكون ثقيلًا على الشعر الدهني، لذا يجب استخدامه باعتدال.

5- زيت اللوز الحلو

زيت اللوز الحلو من الزيوت الخفيفة التي تمتصها فروة الرأس بسرعة، ويتميز بغناه بالفيتامينات مثل A وB وE والمعادن المهمة لصحة الشعر.

فوائد زيت اللوز الحلو للشعر:

يمنح الشعر نعومة ولمعانًا طبيعيًا.

يقلل من تساقط الشعر ويغذي الجذور.

يساعد على علاج الهيشان خاصة في الشعر الخفيف.

يساهم في التخلص من القشرة بفضل خصائصه المهدئة لفروة الرأس.

يحسن مرونة الشعر ويقلل من التكسر.

أنواع الشعر المناسبة:

زيت اللوز الحلو مناسب للشعر الخفيف والدهني والعادي لأنه خفيف وسريع الامتصاص. كما يعتبر خيارًا ممتازًا للأطفال نظرًا لنعومته ولطفه على فروة الرأس.

نصائح لاستخدام الزيوت الطبيعية للشعر

يُفضل تدفئة الزيت قليلًا قبل وضعه على فروة الرأس لتعزيز امتصاصه.

التدليك المستمر لفروة الرأس بالزيوت يحفز الدورة الدموية ويعزز نمو الشعر.

يمكن استخدام الزيوت كحمام زيت أسبوعي، أو بكمية صغيرة يوميًا على الأطراف فقط.

من الأفضل تجربة الزيت أولًا على جزء صغير للتأكد من عدم وجود حساسية.

