الخطوات السليمة لغسل الشعر حفاظا على صحته

غسل الشعر من العادات اليومية أو الأسبوعية التي تبدو بسيطة في ظاهرها، لكنها في الحقيقة من أكثر الخطوات تأثيرا على صحة الشعر وجماله.

فطريقة غسل الشعر الصحيحة لا تقتصر على استخدام الشامبو فقط، بل تشمل عدة مراحل تبدأ من التحضير قبل الغسل وتنتهي بخطوات العناية بعده، وذلك حفاظا على جماله.

طرق تحضير الشعر قبل غسيله

وتقول سهام شهاب خبيرة التجميل، قبل أن تبللي شعرك بالماء، هناك خطوات مهمة تساعد على تنظيف أعمق ومنع تلف الشعر أثناء الغسيل، منها:

تمشيط الشعر بلطف، استخدمي مشط واسع الأسنان لفك التشابك من الأطراف إلى الجذور، هذه الخطوة تمنع تقطع الشعر أثناء الغسل، خاصة إذا كان الشعر طويل أو مجعد.

اختيار الشامبو المناسب، للشعر الدهني استخدمي شامبو بخلاصة النعناع أو الليمون للتحكم في الإفرازات الدهنية، وللشعر الجاف، يفضل شامبو يحتوي على الزيوت الطبيعية مثل الأرجان أو جوز الهند، وللشعر المصبوغ، استخدمي شامبو مخصص للشعر المعالج كيميائيا للحفاظ على اللون، وللشعر المتقصف أو التالف، اختاري تركيبات غنية بالبروتين والكيراتين.

اختبار حرارة الماء، والماء الساخن يفتح مسام فروة الرأس ويضعف الشعر، لذا يفضل استخدام ماء فاتر في البداية، ثم شطف الشعر في النهاية بماء بارد لإغلاق المسام ومنح اللمعان.

غسل الشعر

خطوات غسل الشعر الصحيحة

وأضافت سهام، أن من خطوات غسل الشعر الصحيحة:-

بللي الشعر جيدا بالماء الفاتر، وتأكدي أن الماء يصل إلى فروة الرأس بالكامل، فالشعر المبلول جيدا يساعد على توزيع الشامبو بسهولة ويقلل من احتكاك الشعر.

ضعي كمية مناسبة من الشامبو، والكمية تعتمد على طول وكثافة الشعر، وغالبا تكفي ملعقة صغيرة إلى ملعقتين، ووزعي الشامبو بين راحتي اليدين قبل وضعه على الشعر.

دلكي فروة الرأس بلطف، باستخدام أطراف الأصابع وليس الأظافر، قومي بتدليك فروة الرأس بحركات دائرية لمدة 3 إلى 5 دقائق، هذه الخطوة تحفز الدورة الدموية وتساعد في إزالة الزيوت والأوساخ.

لا تفرطي في غسل الأطراف بالشامبو

يكفي تدفق الرغوة من الجذور إلى الأطراف عند الشطف، فغسل الأطراف بقوة قد يسبب جفافها وتلفها. اشطفي الشعر جيدا، وتأكدي من إزالة كل بقايا الشامبو، لأن أي بقايا يمكن أن تسبب القشرة أو حكة فروة الرأس.

ضعي البلسم على الأطراف فقط

لا تضعي البلسم على فروة الرأس لأنه قد يسبب انسداد المسام أو زيادة الدهون، واتركيه لمدة 3 إلى 5 دقائق ثم اشطفيه بالماء البارد. استخدام الماسك المغذي مرة أسبوعيا، وماسك الشعر يساعد على تعويض الرطوبة المفقودة وتقوية الخصلات، خاصة بعد تعرضها للحرارة أو الصبغات.

يجب تجفيف الشعر بطريقة صحيحة

لا تفركي الشعر بالمنشفة، بل اضغطي عليه برفق لتجفيف الماء الزائد، ثم استخدمي منشفة قطنية أو تيشيرت قطني لتقليل الهيشان.

