الفرق بين الليف إن وبديل الزيت وطرق استخدامهم على الشعر

الليف إن وبديل الزيت من منتجات العناية بالشعر التى تساعد على تركيبه وزيادة نعومته ولمعانه، ما يزيد من جمال الشعر وصحته.

وتجعل العديد من الفتيات الفرق بين الليف إن وبديل الزيت وأهميتهم والطرق الصحيحة لاستخدامهم على الشعر.

الفرق بين الليف إن وبديل الزيت

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل: إن الليف إن هو نوع من البلسم الخفيف يترك على الشعر بعد غسله، ولا يشطف بالماء، ويحتوي عادة على مكونات مرطبة، مثل الزيوت الطبيعية، والبروتينات، والفيتامينات، يأتي في هيئة كريم أو بخاخ، وقوامه أخف من البلسم العادي.

وأضافت نادية، أما بديل الزيت هو منتج يجمع بين فوائد الزيت والكريم، صمم ليغذي الشعر ويرطبه بعمق مع حماية أليافه من التلف، ويحتوي غالبا على زيوت طبيعية مثل زيت الأرجان أو جوز الهند، مع مواد مغذية وطبقة واقية ضد العوامل الضارة، والوظيفة الأساسية له ترطيب خفيف وحماية يومية من الهيشان والتقصف ومنح تغذية عميقة وحماية من الحرارة والعوامل البيئية، ويتميز بالقوام الخفيف وسرعة الامتصاص ويمنح لمعان ملحوظ.

وتابعت أن وقت الاستخدام بعد غسل الشعر وهو رطب أو حتى على شعر جاف قليلا على الشعر النظيف والجاف أو المبلل قبل التصفيف، والهدف فك التشابك، وتقليل الهيشان، وتسهيل التصفيف وإصلاح الشعر التالف، وتقوية الأطراف، وحمايته أثناء التصفيف الحراري.

طرق الاستخدام المثالية لليف إن

وأوضحت نادية محمد خبيرة التجميل، أنه لاستخدام الليف إن بشكل صحيح، يجب اتباع الآتي:-

اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم كالمعتاد.

جففيه بمنشفة بلطف حتى يصبح رطب وليس مبلل جدا.

ضعي كمية صغيرة من الليف إن على أطراف الشعر أو منتصفه حتى الأطراف، مع تجنب فروة الرأس.

مشطي الشعر بأصابعك أو بمشط واسع الأسنان لتوزيع المنتج بالتساوي.

يمكنك ترك الشعر ليجف طبيعي أو تجفيفه بمجفف هواء بارد.

يمكن استخدام الليف إن يوميا على الأطراف لتقليل التشابك خصوصا للشعر المجعد أو المتشابك.

الفرق بين الليف إن وبديل الزيت

استخدام بديل الزيت

وأضافت خبيرة التجميل، أنه لاستخدام بديل الزيت:-

اغسلي الشعر جيدا بالشامبو وبلسم خفيف.

جففيه قليلا بمنشفة حتى يصبح رطب أو جاف بنسبة 80%.

ضعي كمية صغيرة من بديل الزيت على راحة يديك، ثم وزعيه على طول الشعر، مع التركيز على الأطراف المتقصفة.

يمكن تركه على الشعر دون غسل، أو استخدامه كطبقة واقية قبل تصفيف الشعر بالحرارة.

إذا كنتى ستعرضين شعرك لمكواة أو مجفف حراري، وزعي بديل الزيت بالتساوي كحاجز واقى.

لا تكثري من الكمية حتى لا يبدو الشعر دهني، خصوصا إذا كان خفيف.

نصائح لاختيار الأنسب لشعرك

وتابعت، أن هناك نصائح لاختيار الأنسب للشعر، منها:-

للشعر الخفيف أو الدهني، اختاري الليف إن لأنه أخف وزن ولا يترك ترسبات.

للشعر الجاف أو التالف، بديل الزيت خيار أفضل لأنه يحتوي على زيوت مغذية تحمي الألياف.

للشعر المجعد والكثيف، يمكنك الجمع بينهما، ضعي الليف إن لترطيب الشعر بعد الغسل، ثم بديل الزيت على الأطراف فقط.

للشعر المعالج كيميائيا أو المصبوغ، بديل الزيت أكثر فاعلية في إصلاح الضرر ومنح لمعان صحي.

أخطاء شائعة يجب تجنبها حفاظا على جمال الشعر

استخدام كمية كبيرة من أي منتج قد يثقل الشعر ويجعله دهني.

وضع بديل الزيت أو الليف إن على الجذور مباشرة قد يسبب انسداد المسام وزيادة القشرة.

إهمال غسل الشعر بانتظام عند استخدام هذه المنتجات يؤدي إلى تراكم الرواسب وفقدان الحيوية.

تطبيق بديل الزيت على شعر مبلل جد يقلل من امتصاصه، والأفضل أن يكون الشعر نصف جاف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.