صحة ومرأة

مجدى بدران: حنان الأم دواء طبيعي لجهاز المناعة

تقوية المناعة
تقوية المناعة

تقوية جهاز المناعة فى وقتنا الحالى أمر ضرورى للكبار والصغار للوقاية من الأمراض المعدية المنتشرة حاليا نتيجة تغيير الفصول وجميعها أدوار صعبة وتحتاج راحة وعلاج تحت إشراف طبى لفترة طويلة.

وتهتم الأمهات عادة بالتغذية السليمة وتنظيم مواعيد النوم والطعام للحفاظ على قوة جهاز المناعة للصغار ما يساعدهم على مقاومة العدوى.

ويقول الدكتور مجدى بدران استشارى أمراض الحساسية والمناعة، إن حنان الأم، هو دواء طبيعي لجهاز المناعة، ولقد أثبتت الدراسات الحديثة أن العلاقة العاطفية بين الأم وطفلها ليست مجرد تواصل نفسي، بل هي قوة بيولوجية تعزز المناعة وتحمي الصحة، فعندما يشعر الطفل بالحب والأمان، يتوازن المحور العصبي الكظري المسؤول عن التوتر، مما يسمح لجهاز المناعة بالعمل بكفاءة عالية.

تأثير حنان الأم على جهاز المناعة عند الأطفال 

وأضاف بدران، ويحدث ذلك من خلال عدة آليات دقيقة، منها:-

  • انخفاض هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، والتي تضعف المناعة وتزيد قابلية الإصابة بالعدوى.
  • زيادة إفراز هرمون الأوكسيتوسين المعروف بهرمون الحب، وهو يعزز نشاط خلايا المناعة ويقلل الالتهابات.
  • تحسين جودة النوم، مما يساعد الجسم على تجديد الخلايا المناعية وتقويتها.
حنان الأم علاج دواء طبيعي لجهاز المناعة 
حنان الأم علاج دواء طبيعي لجهاز المناعة 

وتابع، وهكذا يصبح حنان الأم علاج وقائي طبيعي، لا يرى بالعين لكنه يحدث تأثير عميق في الجسد والعقل معا، فلمسة دافئة، أو نظرة حانية، أو حضن مطمئن، يمكن أن تكون أقوى من أي دواء في بناء مقاومة الطفل للأمراض والتوتر.

وأوضح الدكتور مجدى بدران استشارى أمراض الحساسية والمناعة، أن الأطفال الذين يتلقون تواصل بصري مستمر، ولمسات لطيفة، وإيماءات مريحة من أمهاتهم، يميلون إلى تطوير مستويات أعلى من الذكاء العاطفي والتعاطف والقدرة على التكيف الاجتماعي، وليس تقوية مناعتهم فقط.

10 علاجات طبيعة لنزلات البرد تدعم جهاز المناعة وتخفف الأعراض

مخلل الكرنب يعزز صحة الجهاز الهضمي والقلب ويقوي المناعة

 

 

