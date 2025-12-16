إكسيد مصر تطرح مواصفات طرازي EXEED ES وEXEED 2026

18 حجم الخط

طرحت إكسيد مصر – EXEED Egypt"، أحدث ابتكاراتها للسوق المصري عبر طرازَي EXEED ES 2026 وEXEED ET 2026 المزودَين بتقنية REEV المتقدمة (Range Extended Electric Vehicle)، في خطوة تنقل كهربائية مبتكرة.

ويأتي طراز ES كأول سيدان تنضم إلى عائلة EXEED، فيما ينتمي طراز ET إلى فئة السيارات متعددة الاستخدامات SUV/Crossover.

مميزات طراز EXEED ES

ويتميز طراز EXEED ES بمدى قيادة شامل يصل إلى 1.450 كيلومتر لموديل ES Comfort، و1.270 كيلومتر لموديل ES Flagship، مع إمكانية الشحن السريع من 20% إلى 80% خلال 17.5 دقيقة، وقدرته على التسارع من صفر إلى 100 كم/س في 4.6 ثانية. أما طراز EXEED ET فيوفر مدى قيادة يصل إلى 1,340 كيلومتر لكلا الموديلين ET Luxury، وET Flagship، ويحتاج إلى 17.5 دقيقة فقط للشحن السريع من 30% إلى 80%، بما يجعله من أكثر الطرازات كفاءة واعتمادية في فئتهما.



وتأتي EXEED ES 2026 بتصميم انسيابي يجمع بين الديناميكية والرقي، مع أبعاد مدروسة بدقة (4945 مم طول × 1978 مم عرض × 1480 مم ارتفاع) وقاعدة عجلات تمتد إلى 3000 مم، ما يمنح السائق ثباتًا ومساحة داخلية رحبة.

وتعتمد السيارة على منظومة دفع REEV بسعة 1.5 لتر بقوة إجمالية قدرها 345 كيلوواط وعزم دوران يصل إلى 634 نيوتن.متر، معززة بمدى طويل يضمن رحلة قيادة مريحة وموثوقة دون الحاجة إلى شحن متكرر.

طراز EXEED ET 2026

أما طراز EXEED ET 2026، فيقدّم مزيجًا مثاليًا من الرحابة والمرونة في فئة السيارات متعددة الاستخدامات، مع أبعاد تبلغ (4980 مم طول × 1975 مم عرض × 1698 مم ارتفاع) وقاعدة عجلات 3000 مم. ويعمل الطراز بمنظومة REEV المتطورة نفسها بقوة 345 كيلوواط وعزم 634 نيوتن.متر، مع مدى يصل إلى 1180 كيلومتر، ما يجعله مناسبًا للرحلات الطويلة والطرق السريعة ويوفّر اعتمادًا عاليًا في مختلف ظروف القيادة.

وتأتي المقصورتان بتجربة رفاهية متكاملة، حيث زُوِّدت السيارتان بمقاعد جلدية فاخرة مزودة بخواص التدفئة والتهوية والتدليك، مع شاشة مركزية بقياس 15.6 بوصة تدعم تطبيقي Apple CarPlay وAndroid Auto، إضافة إلى نظام صوتي محيطي راقٍ يضم 23 سماعة من iFlytek. كما يضمن نظام التكييف ثلاثي المناطق مع تنقية الهواء ونشر الروائح العطرية أجواءً مثالية للراحة طوال الرحلة.

وتعكس أنظمة الأمان الذكية في الطرازين فلسفة EXEED في تقديم أعلى مستويات الحماية، إذ تشمل باقة متقدمة من تقنيات القيادة المساعدة مثل التحكم الذكي في السرعة (ACC)، والكبح التلقائي (AEB)، والتحذير من الاصطدام الأمامي (FCW)، والمساعدة في الحفاظ على المسار (LKA)، إضافة إلى كاميرات محيطية بزاوية 540 درجة وحساسات تدعم خاصية الركن الذاتي، ما يمنح السائق تجربة قيادة آمنة وموثوقة.

وفي تعليق له، قال يحيى عبد القدوس المدير العام لشركة EXEED Egypt –: إن تقديم طرازَي EXEED ES 2026 وEXEED ET في السوق المصري يعكس ثقة العلامة الكبيرة في قدرات السوق المحلي واستعداده لتبنّي أحدث التقنيات العالمية.

وأكد أن هذه الطرازات تمثل تجارب قيادة كاملة تتجاوز كونها وسائل تنقّل، بل تجسّد مزيجًا من التطور التكنولوجي، موجهًا رسالته إلى العملاء بأن EXEED ستواصل تقديم الأفضل دائمًا.

وبهذا الإطلاق، تعزز EXEED Egypt حضورها في سوق السيارات الفاخرة من خلال طرازات تجمع بين الأداء القوي والتقنيات الذكية وكفاءة القيادة، لتقدم لعملائها رؤية مستقبلية تتماشى مع توجهاتهم نحو التميز والاستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.