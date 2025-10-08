الأربعاء 08 أكتوبر 2025
القبض على قائد سيارة ملاكي دهس شخص فى شرم الشيخ

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على قائد سيارة ملاكي دهس شخص مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات متفرقة بجسده فى شرم الشيخ بجنوب سيناء.

 

فيديو اصطدام سيارة بشخص في شرم الشيخ

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من  قيام إحدى السيارات بالاصطدام به حال سيره بدائرة قسم شرطة أول شرم الشيخ بجنوب سيناء ولاذ قائدها بالفرار.


وبالفحص تبين أنه بتاريخ 15 سبتمبر الماضى تلقي قسم شرطة أول شرم الشيخ بلاغا من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سيره بدائرة القسم إصطدمت به سيارة ملاكى مجهولة ولاذ قائدها بالفرار مما أدى لحدوث إصابته بكسور وكدمات متفرقة.


وتمكن رجال الأمن من تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها (عاطل – مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد وعلل هروبه خشية المساءلة.


تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

