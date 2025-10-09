الخميس 09 أكتوبر 2025
حوادث

لمدة 7 أيام، غلق كلي لكوبري الأزهر السفلي باتجاه باب الخلق وتحويلات مرورية جديدة

في إطار تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة كوبري الأزهر السفلي "أحمد ماهر"، أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن إجراء تحويلات مرورية محددة لتسهيل حركة المركبات أثناء تنفيذ أعمال تغيير الأرضية الأيبوكسية بالكوبري.

 

تفاصيل التحويلات المرورية

تقرر الغلق الكلي للكوبري لمدة 7 أيام في الاتجاه القادم من باب الشعرية إلى باب الخلق، اعتبارًا من الخميس 9 أكتوبر 2025، على أن يتم تحويل حركة المرور إلى مسطح الكوبري تجاه شارع الأزهر لحين الانتهاء من الأعمال.

خدمات مرورية مكثفة

وجهت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور بشكل منتظم، بالتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية والعلامات الإرشادية اللازمة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

