الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

انتظام الحركة المرورية على المحاور الرئيسية والطرق بالقاهرة والجيزة

انتظام الحركة المرورية
انتظام الحركة المرورية

سادت اليوم الخميس، حركة مرور منتظمة في شوارع القاهرة والجيزة والقليوبية، مع انسيابية جيدة في معظم الطرق والمحاور الرئيسية، نظرًا لانخفاض كثافات السيارات بسبب الإجازة الرسمية.

تحويلات مرورية بالجيزة بسبب أعمال مشروع المونوريل لمدة 3 أيام

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة عصام صاصا بملهى ليلي

وأكدت الإدارة العامة للمرور أن الحملات المرورية مستمرة لتسهيل حركة المواطنين، مع متابعة الالتزام بالسرعات المقررة وفحص السائقين للتأكد من عدم القيادة تحت تأثير المخدرات أو المواد الكحولية.

وأسفرت الحملات خلال يوم واحد عن تحرير 1570 مخالفة مرورية متنوعة وضبط 12 قائد مركبة بدون رخصة قيادة وإزالة 21 سيارة متروكة أعاقت الحركة وتنظيم 7 تحويلات مرورية مؤقتة على الطرق الرئيسية.

ورصدت المتابعة الميدانية انتظام الحركة المرورية في شوارع وسط البلد وجامعة الدول العربية وشارع البطل أحمد عبد العزيز وميدان الجيزة وشارع التحرير، بالإضافة الي كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى الجلاء وكورنيش النيل. 
 

استمرار الحملات المرورية

أكدت الإدارة العامة للمرور استمرار الحملات على مدار اليوم لتأمين الطرق والميادين الحيوية ومنع أي اختناقات أو حوادث، مع تسيير الخدمات المرورية لتسهيل حركة المواطنين خلال الإجازة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتظام المرور الإجازة الرسمية مخالفات مرورية حملات المرور القاهرة الجيزة القليوبية الطريق الدائري الحوادث المرورية فحص السائقين

مواد متعلقة

لمدة 7 أيام، غلق كلي لكوبري الأزهر السفلي باتجاه باب الخلق وتحويلات مرورية جديدة

مصدر أمني ينفي منشور تخدير الأطفال وخطفهم بأحد المولات بقصد تجارة الأعضاء

مصدر أمني ينفي ادعاءات إضراب نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام

القبض على قائد سيارة ملاكي دهس شخص فى شرم الشيخ

كشف ملابسات تعدي سائق توك توك على سيدة بالإسكندرية

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة عصام صاصا بملهى ليلي

كشف ملابسات فيديو تعدي شخص وسيدة على عامل بمحل هواتف بالمنوفية

ضبط 104 آلاف مخالفة مرورية و95 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

الأكثر قراءة

أخبار مصر: انتهاء حرب غزة رسميا وترامب يلقي خطابا في الكنيست، سر عدم عودة أرض الزمالك بأكتوبر، النحاس يصدم الأهلي

القبض على 3 مراهقين تسببوا في احتراق 4 سيارات بالتجمع الأول (صور)

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025

انخفاض كبير بالقاهرة وأسوان تسجل 36، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

أسعار الخضار اليوم الأربعاء، جنون جديد لـ الطماطم وانخفاض 3 أصناف منها الفلفل

تراجع أسعار النفط بعد اتفاق إسرائيل وحماس لإنهاء الحرب في غزة

سعر السمك اليوم، قفزة غير متوقعة في 4 أصناف منها البلطي وانخفاض البوري 30 جنيها

الصحة: الخط الساخن 137 يستقبل أكثر من 50 ألف مكالمة شهريا على مستوى الجمهورية

خدمات

المزيد

انخفاض المستورد وارتفاع المحلي، أسعار القمح اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads