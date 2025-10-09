انتظام الحركة المرورية على المحاور الرئيسية والطرق بالقاهرة والجيزة

سادت اليوم الخميس، حركة مرور منتظمة في شوارع القاهرة والجيزة والقليوبية، مع انسيابية جيدة في معظم الطرق والمحاور الرئيسية، نظرًا لانخفاض كثافات السيارات بسبب الإجازة الرسمية.

وأكدت الإدارة العامة للمرور أن الحملات المرورية مستمرة لتسهيل حركة المواطنين، مع متابعة الالتزام بالسرعات المقررة وفحص السائقين للتأكد من عدم القيادة تحت تأثير المخدرات أو المواد الكحولية.

وأسفرت الحملات خلال يوم واحد عن تحرير 1570 مخالفة مرورية متنوعة وضبط 12 قائد مركبة بدون رخصة قيادة وإزالة 21 سيارة متروكة أعاقت الحركة وتنظيم 7 تحويلات مرورية مؤقتة على الطرق الرئيسية.

ورصدت المتابعة الميدانية انتظام الحركة المرورية في شوارع وسط البلد وجامعة الدول العربية وشارع البطل أحمد عبد العزيز وميدان الجيزة وشارع التحرير، بالإضافة الي كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى الجلاء وكورنيش النيل.



استمرار الحملات المرورية

أكدت الإدارة العامة للمرور استمرار الحملات على مدار اليوم لتأمين الطرق والميادين الحيوية ومنع أي اختناقات أو حوادث، مع تسيير الخدمات المرورية لتسهيل حركة المواطنين خلال الإجازة.

