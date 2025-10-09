بعد صعوده للمونديال، مصر للطيران تسير رحلة خاصة لإعادة المنتخب الوطني من المغرب

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الخميس، رحلة خاصة تصل مطار القاهرة الدولي في الساعة الخامسة والنصف برقم MS3951 بأحدث طائرات الشركة من طراز A321neo قادمة من مطار الملك محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء بالمغرب وعلي متنها بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم عقب فوزه على منتخب جيبوتي في المباراة التي أقيمت بالمغرب وتأهله لبطولة كأس العالم 2026.

عودة بعثة المنتخب الوطني من المغرب

وقدمت مصر للطيران كافة خدماتها لتيسير إجراءات السفر للمنتخب الوطني خلال مشواره لتحقيق حلم الوصول إلي مونديال 2026 وسفره مباشرة علي متن طائرات الشركة الوطنية في جميع المباريات التي أقيمت خارج مصر في الدول الأفريقية المشاركة في مجموعة المنتخب المصري للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقدمت مصر للطيران خالص التهنئة للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم وشعب مصر العظيم على تحقيق إنجاز التأهل لكأس العالم 2026.

