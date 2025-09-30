مصر للطيران تكشف حقيقة العثور على تهديد أمني مكتوب على منديل بطائرة الدمام

الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
تداول عدد من المواقع الإخبارية تقارير صحفية تفيد العثور على عبارات تهديد مكتوب علي منديل بكابينة قيادة طائرة مصر للطيران.

 

تفاصيل العثور على تهديد أمني على طائرة مصر للطيران

وقالت مصادر مطلعة بشركة مصرللطيران، أن الواقعة قديمة وتعود إلى عام 2021، حيث عثرت سلطات أمن مطار الدمام علي منديل مكتوب عليه عبارات تهديد أمني علي منديل داخل كابينة أحد طائرات شركة مصر للطيران بمطار الدمام الدولي بالمملكة العربية السعودية.


وأوضحت المصادر أنه على الفور تم استدعاء سلطات أمن المطار في حينه، وتم التأكد من خلو الطائرة من أي تهديدات أمنية، حيث تمكنت سلطات الأمن من ضبط القائم بالواقعة وهو فني صيانة.
وأشارت المصادر إلى أنه تم استدعاء فني الصيانة الي القاهرة وخضع للتحقيق بواسطة الجهات المختصة، وشهد اليوم الثلاثاء أولى جلسات محاكمته في الواقعة.

 

