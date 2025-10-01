الأربعاء 01 أكتوبر 2025
أخبار مصر

وزير الطيران: استضافة مكتب الإيكاو شهادة ثقة دولية لمكانة مصر

وزير الطيران يلتقي
وزير الطيران يلتقي رئيس المجلس الدولي للمطارات
التقى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، مع جاستن إرباتشي، رئيس المجلس الدولي للمطارات، والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك وتطوير الشراكات في مجالات إدارة وتشغيل المطارات وتحديث بنيتها التحتية.

الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي
 

يأتي ذلك في إطار مشاركة مصر في أعمال الدورة الثانية والأربعين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بمدينة مونتريال الكندية.

وخلال اللقاء، تم استعراض رؤية الدولة المصرية الطموحة والتي تهدف إلى تطوير منظومة المطارات المصرية، والتي تشمل تحديث البنية التحتية، وتطبيق أحدث معايير الجودة والتشغيل، وطرح 11 مطارًا للاداره والتشغيل  بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز كفاءة الأداء ويجذب الاستثمارات الدولية.

خطة مطاري القاهرة والغردقة الدوليين

وأكد وزير الطيران المدني أن تنفيذ خطة التطوير ستبدأ بمطار الغردقة الدولي قبل نهاية العام الجاري، إلى جانب مشروع إنشاء مبنى ركاب جديد بمطار القاهرة الدولي بطاقة استيعابية تصل إلى 40 مليون راكب سنويًا،، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز محوري لحركة الطيران في إفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف الحفني بأن استضافة مصر للمكتب الإقليمي لمجلس المطارات الدولي  وانعقاد الجمعية العامة للمجلس في القاهرة عام 2027 تمثلان شهادة ثقة دولية في قدرات الدولة التنظيمية وريادتها الإقليمية، وتؤكد المكانة المتميزة التي أصبحت تحتلها مصر كمحور رئيسي لصناعة الطيران في المنطقة.

وأكد الوزير حرص قطاع الطيران المدني على الاستفادة القصوى من خبرات المجلس الدولي للمطارات في الوصول إلى أعلى المواصفات والمعايير التشغيلية التي تجعل المطارات المصرية تضاهي نظيراتها العالمية، مشيرًا إلى أن قطاع المطارات  يحرص على  مواصلة التعرف على أحدث الأساليب لمعالجة التحديات التشغيلية والإستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، بما يسهم في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.
من جانبه، أعرب جاستن إرباتشي، رئيس المجلس الدولي للمطارات، عن تقديره لما حققته مصر من إنجازات نوعية في تطوير قطاع الطيران المدني، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس رؤية استراتيجية واعية تتماشى مع التحولات العالمية في صناعة النقل الجوي. وأضاف أن التعاون مع مصر يمثل فرصة لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، ويمهد الطريق أمام مبادرات مشتركة تسهم في دعم الاستدامة، وتطوير القدرات البشرية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

صياغة مستقبل صناعة الطيران 
 

وأوضح إرباتشي على أن مصر بما تمتلكه من خبرات وإمكانات مؤهلة للقيام  بدور ريادي في صياغة مستقبل صناعة الطيران بالمنطقة، مؤكدًا أن المجلس الدولي للمطارات ينظر إلى شراكته مع مصر باعتبارها شراكة استراتيجية تقوم على الثقة المتبادلة والرغبة المشتركة في دفع صناعة الطيران نحو آفاق مستقبلية أكثر  استدامة.

