السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تقدر بـ1.5 مليون جنيه، إحباط محاولة تهريب أدوية البشرية بمطار الإسكندرية

ضبط محاولة تهريب
ضبط محاولة تهريب أدوية بشرية بمطار الإسكندرية
ads

تمكن رجال الجمارك بمطار الإسكندرية الدولي، برئاسة جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية، من إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة.

ضبط محاولة تهريب أدوية بشرية بمطار الإسكندرية

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الخطوط الجوية التركية القادمة من إسطنبول اشتبه جورج شاكر رئيس الوردية ومايكل نبيل رئيسا الوردية، في راكب تونسي الجنسية وآخر مصري الجنسية لملاحظة تكرار سفر الأول في وقت قصير، وتقدمه سابقًا بتوكيلات خاصة لاستلام محجوزات جمركية عن آخرين، بتمرير حقائبهما على جهاز الفحص بأشعة X-ray بمعرفة كمال عبد الحافظ رئيس قسم الفحص، وعمرو عبد الرحمن مأمور الفحص، وعمرو سامي مدير الإدارة، تلاحظ وجود أجسام غريبة داخل عدد حقيبتين.

وبالعرض على ماهر عبد الغني مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة من أحمد محي وميرنا شريف وصفية مصطفى مأموري الحركة بحضور نادر سامي مأمور الأمن الجمركي وصالح حميدة رئيس قسم مكافحة التهريب لتفتيش حقائبهما فتبين وجود 96 شريط دواء بشري ماركة Rilutek 50mg (28 قرص للشريط)، 8 علب دواء بشري ماركة Valcyte 450mg (60 قرص للعلبة)  وعبوات فارغة مدون عليها Vfend 200mg مخبأة داخل عبوات بسكويت وشوكولاتة بحوزة الراكب الأول، ووجود 24 شريط دواء بشري ماركة Noxafil 100mg (12 قرص للشريط)، و104 شرائط دواء بشري ماركة Vfend 200mg (10 أقراص للشريط)، مخبأه بنفس الطريقة بحوزة الراكب الثانى، وبلغت قيمة المضبوطات نحو 852 ألف جنيه، وبلغت قيمة التعويضات المستحقة حوالي مليون و704 ألف جنيه.

قرر جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 10 لسنة 2025، وإيداع المضبوطات بمخزن الوديعة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتور سامي رمضان نائب رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رجال الجمارك بمطار الإسكندرية الدولي مطار الاسكندرية مطار الإسكندرية الدولي رجال الجمارك بمطار الإسكندرية جمارك الموانئ الجوية قانون مزاولة مهنة الصيدلة قانون الاستيراد والتصدير

مواد متعلقة

سامح الحفني: أفريقيا بحاجة إلى صوت موحد لتعزيز مكانتها في صناعة الطيران العالمية

سامح الحفني: العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجًا رائدًا للتكامل العربي في صناعة النقل الجوي

مطار القاهرة يستعد لاستقبال الفرق المشاركة في بطولة السوبر جلوب لكرة اليد

بيراميدز يصل مطار القاهرة عقب التتويج بكأس القارات الثلاث (صور)

فرق ميناء القاهرة الجوي تحصد ميداليتين ببطولة الجمهورية للشركات

ضبط راكب ألماني حاول تهريب أقراص مخدرة بمطار الغردقة

ضبط كمية أدوية بشرية بمطار برج العرب قبل تهريبها للخارج

مصر والإمارات يوقعان عدة مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بقطاع الطيران المدني

الأكثر قراءة

برايتون يقلب الطاولة على تشيلسي ويخطف فوزا قاتلا 3-1 في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم على برايتون 0/1 في الشوط الأول

فيديو أهداف مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

الشركة طالبتهم بالدفع أو الفصل، مياه الفيوم تحقق مع 57 محصلا بسبب 15 مليون جنيه عجز بالتوريد

تشكيل المقاولون لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري

النيابة الإدارية تكشف مفاجآت صادمة عن مصنع المحلة المحترق وتتخذ 3 قرارات هامة

بعد زيادة منسوب النيل، باحث يكشف سر تفريغ إثيوبيا لسد النهضة وموعد نهاية التدفقات

"أنا مظلوم"، حمو بيكا يصرخ خلال جلسة الاستئناف على حكم حبسه

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالأسواق

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا يحتفل المصريون بمولد الإمام الحسين في شهر ربيع الثاني؟

هل تجوز قراءة القرآن والأذكار من الهاتف بدون وضوء؟..أمين الفتوى يجيب

واعظة بالأزهر تكشف 4 مضادات إيمانية لعلاج الاكتئاب والهم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads