تقدر بـ1.5 مليون جنيه، إحباط محاولة تهريب أدوية البشرية بمطار الإسكندرية

تمكن رجال الجمارك بمطار الإسكندرية الدولي، برئاسة جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية، من إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة.

ضبط محاولة تهريب أدوية بشرية بمطار الإسكندرية

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الخطوط الجوية التركية القادمة من إسطنبول اشتبه جورج شاكر رئيس الوردية ومايكل نبيل رئيسا الوردية، في راكب تونسي الجنسية وآخر مصري الجنسية لملاحظة تكرار سفر الأول في وقت قصير، وتقدمه سابقًا بتوكيلات خاصة لاستلام محجوزات جمركية عن آخرين، بتمرير حقائبهما على جهاز الفحص بأشعة X-ray بمعرفة كمال عبد الحافظ رئيس قسم الفحص، وعمرو عبد الرحمن مأمور الفحص، وعمرو سامي مدير الإدارة، تلاحظ وجود أجسام غريبة داخل عدد حقيبتين.

وبالعرض على ماهر عبد الغني مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة من أحمد محي وميرنا شريف وصفية مصطفى مأموري الحركة بحضور نادر سامي مأمور الأمن الجمركي وصالح حميدة رئيس قسم مكافحة التهريب لتفتيش حقائبهما فتبين وجود 96 شريط دواء بشري ماركة Rilutek 50mg (28 قرص للشريط)، 8 علب دواء بشري ماركة Valcyte 450mg (60 قرص للعلبة) وعبوات فارغة مدون عليها Vfend 200mg مخبأة داخل عبوات بسكويت وشوكولاتة بحوزة الراكب الأول، ووجود 24 شريط دواء بشري ماركة Noxafil 100mg (12 قرص للشريط)، و104 شرائط دواء بشري ماركة Vfend 200mg (10 أقراص للشريط)، مخبأه بنفس الطريقة بحوزة الراكب الثانى، وبلغت قيمة المضبوطات نحو 852 ألف جنيه، وبلغت قيمة التعويضات المستحقة حوالي مليون و704 ألف جنيه.

قرر جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 10 لسنة 2025، وإيداع المضبوطات بمخزن الوديعة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتور سامي رمضان نائب رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.

