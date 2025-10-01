الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تجربة ميدانية لقياس زمن الاستجابة في حالات الطوارئ بمطار القاهرة الدولي

تجربة طوارئ مطار
تجربة طوارئ مطار القاهرة الدولي، فيتو
ads

قامت شركة ميناء القاهرة الجوي بتنفيذ تجربة ميدانية موسعة استمرت ثلاثة أيام بـمطار القاهرة الدولي لقياس زمن استجابة أطقم وسيارات الحماية المدنية في مواجهة أي أحداث طارئة قد تقع على المدارج والممرات. 

تجربة الطوارئ بمطار القاهرة الدولي  

وشملت التجربة قياس زمن الاستجابة لأطقم وسيارات الإطفاء في التعامل مع أي طارئ، ومراجعة السائقين لمسارات الحركة بالتنسيق مع ممثلي الإرشاد والسلامة الجوية قبل بدء كل عملية قياس، إلى جانب تحديد نقاط تفريغ حمولة السيارات خارج شرائط الأمان للمدارج والممرات، مع التنبيه بعدم استخدام سارينة سيارات الإطفاء خلال الاختبارات لتفادي أي تأثير على التشغيل. كما تمركزت سيارة القيادة الميدانية لتوثيق أعمال القياس.

وتضمنت التجربة أيضًا التنسيق المسبق مع برج المراقبة الجوية عبر ممثل الإرشاد لضمان عدم تأثير التجربة على حركة الطائرات، إلى جانب عقد اجتماع تنسيقي بمشاركة جميع القطاعات المعنية قبل التنفيذ، شمل قطاع العمليات، وقطاع السلامة والجودة، وقطاع الحماية المدنية، بما يضمن الالتزام بأعلى معايير السلامة التشغيلية.

تعزيز برامج التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية

تأتي هذه التجربة في إطار حرص شركة ميناء القاهرة الجوي على تطوير قدرات العاملين ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستجابة للطوارئ، بما يضمن استمرار كفاءة التشغيل وسلامة الركاب والطائرات.

وصرّح المحاسب مجدي إسحق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، بأن الشركة تولي أهمية قصوى لتعزيز برامج التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية، مشيرًا إلى أن هذه التجارب الميدانية تمثل دعامة أساسية للحفاظ على مكانة مطار القاهرة الدولي كمرفق استراتيجي يلتزم بأعلى معايير السلامة والجودة وفق تعليمات منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شركة ميناء القاهرة الجوي ميناء القاهرة الجوي مطار القاهرة الدولي مطار القاهرة منظمة الطيران المدني الدولي الايكاو

مواد متعلقة

مصر للطيران تكشف حقيقة العثور على تهديد أمني مكتوب على منديل بطائرة الدمام

تقدر بـ1.5 مليون جنيه، إحباط محاولة تهريب أدوية البشرية بمطار الإسكندرية

سامح الحفني: أفريقيا بحاجة إلى صوت موحد لتعزيز مكانتها في صناعة الطيران العالمية

سامح الحفني: العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجًا رائدًا للتكامل العربي في صناعة النقل الجوي

مطار القاهرة يستعد لاستقبال الفرق المشاركة في بطولة السوبر جلوب لكرة اليد

بيراميدز يصل مطار القاهرة عقب التتويج بكأس القارات الثلاث (صور)

فرق ميناء القاهرة الجوي تحصد ميداليتين ببطولة الجمهورية للشركات

ضبط راكب ألماني حاول تهريب أقراص مخدرة بمطار الغردقة

الأكثر قراءة

بعد تغييرها لأجل نتنياهو، علاء مبارك يكشف خطورة خطة ترامب بشأن غزة

أول رد رسمي من محافظة الجيزة بشأن نفوق عدد من الكلاب الضالة بحدائق الأهرام

تفاصيل اعتراض الرئيس على 8 مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

السيسي أول رئيس مصري يزور هذه الدول

مدبولي يصل مجلس النواب لإلقاء بيان بشأن اعتراض الرئيس على الإجراءات الجنائية

مفاجأة، الأهلي فاوض زين الدين زيدان لقيادة الفريق وهذا رده (فيديو)

مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال، الموعد والقناة الناقلة

نفذوا 26 جريمة، ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالشرقية

خدمات

المزيد

أسعار الذهب تشتعل في الأسواق اليوم بعد إعلان الإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة

أقل من 48 جنيها، سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 1-10-2025

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم ترديد أذكار الصباح والمساء في جماعة أو في المسجد

في يومها العالمي، حكاية "تحريم القهوة" من فتاوى الجدل إلى معشوقة أصحاب المزاج

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 1 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads