الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

سامح الحفني يبحث مع نظرائه بمنظمة الطيران المدني الدولي تعزيز التعاون المشترك

لقاءات الدكتور سامح
لقاءات الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني
ads

عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء وممثلي الدول الأعضاء بمنظمة الطيران المدني الدولي، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الثانية والأربعين للجمعية العمومية للإيكاو المنعقدة بمدينة مونتريال الكندية لدعم التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين.

 

اجتماعات الدورة 42 للجمعية العمومية للإيكاو

والتقى الدكتور الحفني مع تشي هونغ تات، وزير النقل بجمهورية سنغافورة، حيث تناول اللقاء سبل تطوير التعاون في مجال إدارة وتشغيل المطارات والإستفادة من الخبرة السنغافورية الرائدة في هذا المجال، بما يسهم في رفع كفاءة المطارات وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما التقى وزير الطيران المدني مع بايك وون-كوغ، نائب وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل بجمهورية كوريا الجنوبية لشؤون النقل والطيران، حيث جرى بحث فرص نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة الطيران المدني وتطوير برامج التدريب الفني، بما يدعم الصناعة ويسهم في الارتقاء بقدرات الكوادر البشرية المتخصصة.

وفي لقاء آخر، اجتمع الحفني مع ديونيسيو مينديث مايورًا، عميد مجلس الإيكاو، حيث تم بحث السبل الكفيلة بتعزيز السلامة والأمن الجوي وتطوير المعايير الدولية، بما يرفع من كفاءة عمل المنظمة ويواكب التطورات المتسارعة في صناعة الطيران. 

وشدد الجانبان على أهمية تنسيق الجهود الدولية لضمان الامتثال الفعّال من جميع الدول للمعايير الدولية، مع التركيز على دعم احتياجات الدول النامية وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها بشكل مستدام.

تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات

وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني أن هذه اللقاءات الثنائية تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أن تطوير البنية التحتية للمطارات وتبني التكنولوجيا الحديثة في صناعة الطيران المدني يُعدّان من الركائز الأساسية لدعم منظومة النقل الجوي العالمي.

كما شدد الوزير على أهمية تضافر الجهود الدولية وتعزيز التعاون الثنائي مع مختلف الدول، بما يتماشى مع مكانة جمهورية مصر العربية ودورها الريادي في مجال الطيران المدني. وأوضح أن المشاركة الفاعلة في هذا الحدث الدولي، الذي شهد حضورًا رفيع المستوى من مختلف دول العالم، أسهمت في تعزيز قنوات التواصل والتنسيق على المستويين الدولي والإقليمي مع مختلف التجمعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور سامح الحفني وزير الطيران وزير الطيران المدني منظمة الطيران المدني الجمعية العمومية للإيكاو مونتريال وزارة الطيران المدني

مواد متعلقة

تجربة ميدانية لقياس زمن الاستجابة في حالات الطوارئ بمطار القاهرة الدولي

مصر للطيران تكشف حقيقة العثور على تهديد أمني مكتوب على منديل بطائرة الدمام

تقدر بـ1.5 مليون جنيه، إحباط محاولة تهريب أدوية البشرية بمطار الإسكندرية

سامح الحفني: أفريقيا بحاجة إلى صوت موحد لتعزيز مكانتها في صناعة الطيران العالمية

سامح الحفني: العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجًا رائدًا للتكامل العربي في صناعة النقل الجوي

مطار القاهرة يستعد لاستقبال الفرق المشاركة في بطولة السوبر جلوب لكرة اليد

بيراميدز يصل مطار القاهرة عقب التتويج بكأس القارات الثلاث (صور)

فرق ميناء القاهرة الجوي تحصد ميداليتين ببطولة الجمهورية للشركات

الأكثر قراءة

تدفقات النيل تتراجع، باحث بالشأن الإفريقي: إثيوبيا تغرق السودان عمدًا

طالب من الفيوم يتصدر مسابقة الحساب الذهني على مستوى العالم

أبرزها إيقاف نجمي الأهلي والزمالك، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

بعد تشجيع جنوني من جماهير جالطة سراي، تصرف غريب من محمد صلاح على دكة ليفربول (فيديو)

أول تعليق من حماس على تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي

بعد أسبوع من العلاج، وفاة الشاب ضحية الشهامة بالقليوبية

بعد اعتراض رئيس الجمهورية، وزير العدل يرفض تعديلات بدائل الحبس الاحتياطي

منهم علا القرضاوي وزوجها، رفع اسم 276 شخصا من قائمة الإرهابيين

خدمات

المزيد

الكيلو يصل لـ215 جنيهًا، ننشر أسعار المانجو اليوم الأربعاء بالمحال التجارية

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

ارتفاع الأحمر والأبيض، سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 1-10-2025 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تسقط حقوق العباد بالتوبة والاستغفار؟ أزهري يجيب (فيديو)

بعد واقعة تسميم الكلاب بحدائق الأهرام، ما حكم الشرع في قتل الحيوانات الضالة؟

حكم الجهر بالأذكار في الأماكن العامة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads