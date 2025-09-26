سامح الحفني: أفريقيا بحاجة إلى صوت موحد لتعزيز مكانتها في صناعة الطيران العالمية

شارك الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، في الاجتماع الوزاري الذي عقدته منظمة الطيران المدني الأفريقي (الأفكاك)، على هامش أعمال الدورة الثانية والأربعين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، بمدينة مونتريال الكندية، وذلك بحضور أديفونكي أدييمي الأمين العام للأفكاك، وعدد كبير من وزراء الطيران والنقل ورؤساء هيئات وسلطات الطيران المدنى بأفريقيا من الدول الأعضاء بالإيكاو.

الدورة 42 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي

وتناول الإجتماع؛ أبرز أولويات القارة الأفريقية في قطاع الطيران المدني، حيث تركزت الحوارات على تعزيز معايير السلامة والأمن الجوي، ودعم سياسات الإستدامة وحماية البيئة، وتطوير البنية التحتية للمطارات والملاحة الجوية، وتوحيد السياسات الإقليمية بما يعزز النمو المتكامل والمستدام لصناعة الطيران في أفريقيا. كما أولى المشاركون اهتمامًا خاصًا بـ تبادل الخبرات وتنمية العنصر البشري بادإعتباره أساس النهوض بالقطاع.

وفي سياق تعزيز الحضور الأفريقي داخل المنظمات الدولية، أكد الاجتماع على أهمية وحده أفريقيا فى دعم المرشحين بمقاعد دولهم فى انتخابات مجلس الإيكاو، بما يضمن تمثيلًا قويًا للدول الإفريقية ويعكس مصالح القارة ويعزز من مكانتها في صناعة الطيران العالمية.

وفي كلمته التى ألقاها خلال الإجتماع، أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني على إن القارة الأفريقية تمثل كيانًا واحدًا متماسكًا، يجمع بين شعوبها أهدافًا مشتركة وتطلعات موحدة نحو مستقبل أفضل؛ مضيفًا بأن ما نضعه اليوم من أسس للتعاون والتضامن، سيمثل حجر الزاوية لصناعة طيران أفريقية قادرة على المنافسة عالميًا.

المسؤولية المشتركة لتعزيز مكانة قارتنا في صناعة الطيران العالمية

واكد أنه قد حان الوقت لأن يكون لأفريقيا صوت موحد ومؤثر داخل المحافل الدولية، وأن نعمل معًا بروح المسؤولية المشتركة لتعزيز مكانة قارتنا في صناعة الطيران العالمية، وإن قوة أفريقيا تكمن في وحدتها، ومستقبلها يرتكز على تضامنها.

