ضبط 104 آلاف مخالفة مرورية و95 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

واصلت الأجهزة الأمنية بقطاع المرور حملاتها المكثفة بكافة المحافظات خلال الـ24 ساعة الماضية، وأسفرت جهودها عن ضبط 104586 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والوقوف العشوائى، والتحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1938 سائقًا على الطرق، وتبين إيجابية 95 حالة لتعاطى المواد المخدرة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفي سياق متصل، واصلت الحملات المرورية والانضباطية أعمالها بمناطق الطريق الدائري الإقليمي، حيث تم خلال 24 ساعة ضبط 995 مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص – أمن ومتانة).

إضافة إلى فحص 145 سائقًا تبين إيجابية 9 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 12 محكومًا عليهم بإجمالي 13 حكمًا، فضلًا عن التحفظ على 8 مركبات مخالفة لقوانين المرور.

وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لتحقيق الانضباط المرورى والحفاظ على سلامة المواطنين.

