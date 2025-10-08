أخبار الرياضة اليوم: منتخب مصر يتأهل لكأس العالم 2026.. سوروب مديرا فنيا للأهلي.. ونجم الزمالك يرحب بالتجديد مقابل وعد بالاحتراف

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

تأهل منتخب مصر رسميا إلى كأس العالم 2026، بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب العربي الزاولي بالمغرب، ضمن الجولة التاسعة وقبل الأخيرة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

بدأت المباراة بسيطرة من منتخب مصر وأحرز مصطفى محمد هدفا في الدقيقة السادسة بعد تمريرة رائعة بالرأس من محمد صلاح، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.



وتقدم منتخب مصر بالهدف الأول في الدقيقة الثامنة، عن طريق إبراهيم عادل هدف بعد عرضية مميزة من أحمد سيد زيزو من الجهة اليمنى، قابلها إبراهيم عادل برأسية في شباك جيبوتي.

أعلن النادي الأهلي موعد وصول المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، الدنماركي ياس سوروب، إلى القاهرة لتولي مهامه بشكل رسمي.

وقال الأهلي على صفحته الرسمية على فيس بوك: “ياس سوروب في القاهرة غدًا.. ويصطحب 5 مساعدين”.

وكان النادي الأهلي قد أعلن رسميًا عن تعاقده مع المدرب الدنماركي ياس سوروب لتولي القيادة الفنية للفريق الأول، خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو، الذي رحل عن الفريق مؤخرًا على خلفية تراجع النتائج.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن حسام عبد المجيد مدافع الفريق رحب بتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، مؤكدًا أنه لا يمانع في التمديد، خاصة بعد وعد الإدارة له بالموافقة على احترافه حال وصول عرض مناسب.

ويأتي ذلك ضمن خطة الزمالك للحفاظ على ركائز الفريق الأساسية خلال الفترة المقبلة.

شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل، بعد ظهور بث مباشر لمباراة بدوري القسم الثاني على أحد موقع المراهنات الشهيرة، وهو ما يعني إدراج المباراة على قائمة المراهنات بالموقع، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل حول كيفية وصول البث إلى هذه المنصة، والجهات المسئولة عن ذلك.

ونشر موقع “1XBET” بثا مباشرا لمباراة تجمع سيلا وكسكادا في مجموعة الصعيد بـ دوري القسم الثاني، وسمح للمشاهدين بمتابعتها مقابل اشتراك أو الدخول إلى المراهنات، وهو ما أثار انتقادات واسعة من المتابعين، خاصة أن القانون المصري ووزارة الشباب والرياضة سبق وأن أعلنت في بيان رسمي حظر كافة أنشطة المراهنات.

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، استمرار وليد صلاح الدين في منصب مدير الكرة بالقلعة الحمراء، ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الدنماركي ياس سوروب.

وأعلن النادي الأهلي اليوم الأربعاء، تعاقده رسميا مع المدير الفني الدنماركي ياس سوروب لمدة موسمين ونصف، ليتولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبل.

ومن المقرر أن يخوض النادي الأهلي مباراته الأولى تحت قيادة الدنماركي ياس سوروب أمام نظيره إيجل نوار البوروندي، يوم 18 من أكتوبر الجاري 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (الـ32) بدوري أبطال أفريقيا.

كشف هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، عن صورة قاتمة لمستقبل النادي بعد الأزمة المالية التي يتعرض لها النادي.

وقال نصر عبر قناة "النهار" إن الزمالك في موقف لا يحسد عليه بسبب توقف أحد المصادر المهمة للغاية لتمويل النادي هو الفرع الثاني الذي كان مقررًا في مدينة 6 أكتوبر.

وأضاف: "سحب أرض أكتوبر أدخل النادي في نفق مظلم بسبب عدم القدرة على تحمل نفقات الأنشطة الرياضية وعلى رأسها كرة القدم، والزمالك أصبح غارقًا لأن هناك ديونًا طائلة بسبب مستحقات اللاعبين بخلاف الرغبة في المنافسة على الألقاب".

أثير خلال الساعات الماضية حديث عن رد ملابس منتخب الشباب تحت ٢٠ سنة بعد انتهاء مشواره في بطولة كأس العالم.

وأصدر اتحاد الكرة بيانًا يؤكد فيه: “ينفي الاتحاد المصري لكرة القدم ما تردد بهذا الشأن، علما بأن منتخب الشباب تحت ٢٠ سنة سبق أن تسلم الملابس الخاصة به وأطقم ملابس المباريات وفق اعتبار وصل الفريق إلى آخر مباراة فى البطولة كما هو متبع في هذا الشأن، وعليه تم شحن ملابس الفريق من الشركة الراعية إلى شيلى مباشرة”.

وفي ضوء انتهاء مباريات الفريق في البطولة في الدور الأول، فإن الملابس التي كانت مخطط لها استخدامها في الأدوار اللاحقة للبطولة سيتم ردها إلى مخازن الاتحاد وفق القواعد المالية والإدارية المتبعة، في حين لا ترد الملابس التى تم استخدمها من اللاعبين في البطولة.

احتفى الحساب الرسمي لبطولة الدوري الألماني على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بتعاقد النادي الأهلي مع المدرب الدنماركي ياس سوروب لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

ونشر حساب البوندسليجا منشورا عبر صفحته الرسمية وكتب: "أبدع في البوندسليجا، وحان الموعد مع الجزيرة.. المدرب الدنماركي ياس سوروب، المدير الفني السابق لأوجسبورج، يبدأ فصلًا جديدًا من مسيرته مع الأهلي".

انتهت مباراة منتخب ليبيا ضد الرأس الأخضر، بنتيجة التعادل الإيجابي 3/3، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأربعاء، على ملعب 11 يونيو، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

سجل أهداف منتخب ليبيا، روبرتو لوبيز في الدقيقة الأولى بالخطأ في مرماه، عز الدين المريمي في الدقيقة 42، محمود الشلوي في الدقيقة 58.

بينما أحرز أهداف منتخب الرأس الأخضر، تيلمو أركانجو في الدقيقة 29، سيدني لوبيز كابرال في الدقيقة 76، ويلي سيميدو في الدقيقة 82.

انتهت مباراة منتخب السعودية ضد إندونيسيا بنتيجة 3-2 للأخضر السعودي، في المباراة التي جرت، مساء اليوم الأربعاء، في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

أحرز أهداف منتخب السعودية، صالح أبو الشامات في الدقيقة 17، فراس البريكان هدفين في الدقيقتين 36 من ضربة جزاء و62، بينما سجل كيفين ديكس هدفي منتخب إندونيسيا في الدقيقتين 11 و88 من ضربتي جزاء.

وتعرض محمد كنو لاعب منتخب السعودية للطرد في الدقيقة 90+3 بعد حصوله على إنذارين.

