حقيقة رحيل وليد صلاح الدين عن الجهاز الفني الجديد للأهلي

وليد صلاح الدين
وليد صلاح الدين

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، استمرار وليد صلاح الدين في منصب مدير الكرة بالقلعة الحمراء، ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الدنماركي ياس سوروب. 

وأعلن النادي الأهلي اليوم الأربعاء، تعاقده رسميا مع المدير الفني الدنماركي ياس سوروب لمدة موسمين ونصف، ليتولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبل.

موعد أول مباراة للأهلي تحت قيادة ياس سوروب 

ومن المقرر أن يخوض النادي الأهلي مباراته الأولى تحت قيادة الدنماركي ياس سوروب أمام نظيره إيجل نوار البوروندي، يوم 18 من أكتوبر الجاري 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (الـ32) بدوري أبطال أفريقيا.  

موعد وصول سوروب إلى القاهرة

وقال النادي الأهلي في بيان رسمي: إن المدير الفني الجديد الدنماركي «ياس سوروب» سيصل إلى القاهرة غدا ‏ومعه مساعدان، ومعد بدني ومحلل فني ومدرب للحراس.

تفاصيل تعاقد الأهلي مع الدنماركي ياس سوروب

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي أن عقد المدرب الدنماركي ياس سوروب مع الفريق سيكون لمدة عامين ونصف، وذلك بعد توقيع العقود بين الطرفين وإنهاء كافة الأمور الإدارية ‏والمالية. 

