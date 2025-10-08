الأربعاء 08 أكتوبر 2025
منتخب ليبيا يخرج من سباق التأهل لكأس العالم بالتعادل مع الرأس الأخضر 3/3

منتخب ليبيا، فيتو
انتهت مباراة منتخب ليبيا ضد الرأس الأخضر، بنتيجة التعادل الإيجابي 3/3، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأربعاء، على ملعب 11 يونيو، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

سجل أهداف منتخب ليبيا، روبرتو لوبيز في الدقيقة الأولى بالخطأ في مرماه، عز الدين المريمي في الدقيقة 42، محمود الشلوي في الدقيقة 58.

بينما أحرز أهداف منتخب الرأس الأخضر، تيلمو أركانجو في الدقيقة 29، سيدني لوبيز كابرال في الدقيقة 76، ويلي سيميدو في الدقيقة 82.

ترتيب مجموعة ليبيا والرأس الأخضر في تصفيات كأس العالم 2026

بهذه النتيجة، يواصل منتخب الرأس الأخضر تصدر المجموعة برصيد 20 نقطة، ويليه منتخب الكاميرون برصيد 18 نقطة، ثم ليبيا ب15 نقطة، وأنجولا 11 نقطة، وموريشيوس برصيد 5 نقاط، وأخيرا إيسواتيني ب3 نقاط.

ترتيب مجموعة منتخب مصر بتصفيات المونديال 

ويحتل منتخب مصر حاليا صدارة ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، بـ20 نقطة من 8 مواجهات.

ويأتي ترتيب مجموعة منتخب مصر كالتالي:

1- مصر | 20 نقطة

2- بوركينا فاسو | 15 نقطة

3- سيراليون | 12 نقطة

4- غينيا بيساو | 10 نقاط

5- إثيوبيا | 6 نقاط

6- جيبوتي | نقطة واحدة

الفوز يقود الفراعنة إلى مونديال 2026

منتخب مصر يدخل مباراته الليلة أمام جيبوتي، محملًا بآمال وأحلام ملايين المصريين، الذين يطمحون في رؤية منتخب بلادهم في بطولة كأس العالم القادمة في بلاد العم سام، خاصة بعد غيابه عن مونديال 2022 في قطر.

لذلك لن يكون أمام الفراعنة بديلًا عن تحقيق الفوز على منتخب جيبوتي، لحسم بطاقة التأهل رسميًّا للعرس الكروي الأكبر الذي ينتظره عشاق الساحرة المستديرة حول العالم كل أربع سنوات.

