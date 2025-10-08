مفاجأة صادمة تتسبب في أزمة كبيرة، بث مباراة بدوري القسم الثاني على أحد مواقع المراهنات

شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل، بعد ظهور بث مباشر لمباراة بدوري القسم الثاني على أحد موقع المراهنات الشهيرة، وهو ما يعني إدراج المباراة على قائمة المراهنات بالموقع، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل حول كيفية وصول البث إلى هذه المنصة، والجهات المسئولة عن ذلك.

ونشر موقع “1XBET” بثا مباشرا لمباراة تجمع سيلا وكسكادا في مجموعة الصعيد بـ دوري القسم الثاني، وسمح للمشاهدين بمتابعتها مقابل اشتراك أو الدخول إلى المراهنات، وهو ما أثار انتقادات واسعة من المتابعين، خاصة أن القانون المصري ووزارة الشباب والرياضة سبق وأن أعلنت في بيان رسمي حظر كافة أنشطة المراهنات.

مباراة سيلا وكسكادا على موقع المراهنات

يذكر أن قضية المراهنات أثارت جدلا واسعا في الشارع المصري على مدار السنوات الماضية، خاصة أنها تسببت في الكثير من الجرائم لشباب، كان أبرزها القبض على شبكة للمراهنات بجانب قضية قتل أستاذ لتلميذه لمساومة ذويه على مبلغ مالي لتسديد ديونه من المشاركة في المرهنات.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة جمال علام، قرر إلغاء فكرة إدخال فكرة الرهانات في الكرة المصرية، بعد تدخل وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي.

مراهنات في اتحاد الكرة

وكانت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم نشرت إعلانًا لإحدى الشركات عنوانه (توقع واكسب مليون جنيه) بما يؤكد دخول الدوري المصري لكرة القدم عالم المراهنات، ومع الدخول على الموقع الإلكتروني (اكسب) الذي يدير عملية التوقعات وجدنا فيه شراء عملات التوقعات بـ10 جنيهات للبدء في العملية والتي ورد فيها الدوري المصري والأمر لا يحتاج إلى جهد كبير حتى تتأكد أنك في قاعة مراهنات.

انفراد فيتو

وانفردت «فيتو» بدخول وزارة الشباب والرياضة، في الأزمة بإرسال خطاب رسمي إلى اتحاد الكرة تستفسر من خلاله عن واقعة دخول الجبلاية عالم المراهنات، من أجل دراستها والتحقق منها بشكل قانوني خلال الفترة المقبلة، كما طلبت الوزارة رد رسمي من الجبلاية حول واقعة المراهنات، خاصة أنه لم يتم إرسال أي خطابات للوزارة للحصول على موافقتها واكتفوا بالحصول على موافقة التضامن الاجتماعي.

وقرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إحالة الواقعة إلى الإدارات المختصة لدراستها بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الوزارة لم يصلها أي مخاطبات من الجبلاية بشأن الواقعة.

فيما كشف مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة، أن الدكتور أشرف صبحي أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة وطالبه بإغلاق الملف نهائيًّا، ليتم حذف منشور المراهنات من على صفحة اتحاد الكرة.

كما تواجدت لجنة تفتيش من وزارة الشباب والرياضة اليوم الأربعاء، في مقر الجبلاية للتحقيق في الواقعة وبعض الملفات الأخرى، ليتم بعدها الاتفاق على التراجع عن فكرة المراهنات في الكرة المصرية نهائيًّا.

موضوع التوقعات والتنبؤات

وموضوع المراهنات في الكرة المصرية قديم وكانت البداية في تسعينيات القرن الماضي عندما حاول الراحل سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة إدخال موارد جديدة للاتحاد عن طريق التنبؤات كما كان يحلو له أن يطلق عليه مستغلًّا فتوى أحضرها له البطل العالمي الراحل عبد اللطيف أبو هيف مفادها إجازة منح المتنبئ جائزة ما دام أن توقعه بُني على جهد ذهني وعمليات حسابية دقيقة.

المفاجأة أن اقتراح الكابتن سمير زاهر قوبل برفض شديد من جانب الرأي العام - ليس هذا فحسب - وإنما حسمته فتوى صريحة من الشيخ الدكتور سيد طنطاوي مفتي الديار المصرية آنذاك والإمام الأكبر شيخ الأزهر برفض الأمر من خلال نص قرآني يقول: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90].

وخلاصة الفتوى أن الميسر هو القمار والمراهنة بالأموال، ومن معانيه السهولة؛ لأن الرجل يأخذ مال غيره بيسر وسهولة من غير كدّ ولا تعبٍ، وهو محرّم شرعًا إلا ما استثناه الشارع وأجازه لدوافعَ مشروعةٍ؛ كالتَّسابق بالخيل والإبل، والرّمي، وبالأقدام، وفي العلوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.