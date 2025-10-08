الأربعاء 08 أكتوبر 2025
رياضة

الأهلي يعلن موعد وصول ياس سوروب لتولي قيادة الفريق رسميًا

ياس سوروب
ياس سوروب

أعلن النادي الأهلي موعد وصول المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، الدنماركي ياس سوروب، إلى القاهرة لتولي مهامه بشكل رسمي.

وقال الأهلي على صفحته الرسمية على فيس بوك: “ياس سوروب في القاهرة غدًا.. ويصطحب 5 مساعدين”.

قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏تحتوي على النص '‏"يااس «<سوروب في القاهرة غدَا ويصطحب 5> مة يصل إلى القاهرة عذا المدير الفني الجديد للأهلي الدنماركي يااس سوروب> ومعه مساعدان ومعد بدني ومحلل فني ومدرب .للحراس. وسوف يتسلم <"ياس سوروب>> وجهازه المهمة ابتداءً من بعد غدِ الجمعة. FABMISR ಆి طک_تت_ر_نابب_افیوعم #Euraland RIMULA Listan Haier CocaCola @GLC PROMETEON LMARASEM rOUR ال‏'‏‏

الأهلي يعلن تعيين ياس سوروب

وكان النادي الأهلي قد أعلن رسميًا عن تعاقده مع المدرب الدنماركي ياس سوروب لتولي القيادة الفنية للفريق الأول، خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو، الذي رحل عن الفريق مؤخرًا على خلفية تراجع النتائج.

ويُعد سوروب من الأسماء المعروفة في عالم التدريب الأوروبي، حيث يمتلك مسيرة مميزة مع عدة أندية ومنتخبات، وسبق له تحقيق بطولات محلية وقارية.

نبذة عن مسيرته

ولد سوروب في 21 فبراير 1970، وبدأ مشواره كلاعب مع نادي أودنسي الدنماركي، وحقق معه لقب الدوري المحلي عام 1989، إضافة إلى كأس الدنمارك مرتين. تنقل بعدها بين عدة أندية في ألمانيا والنمسا، قبل أن يعتزل في صفوف هامكام النرويجي عام 2006.

بدأ مشواره التدريبي مع نادي إيسبيرج، وقاده للصعود إلى الدوري الممتاز والتتويج بكأس الدنمارك موسم 2012-2013، كما فاز بجائزة أفضل مدرب في الدنمارك في العام نفسه.

كما تولى تدريب منتخب الدنمارك تحت 21 عامًا، وبلغ معه نصف نهائي بطولة أوروبا 2015، قبل أن يقود نادي ميتييلاند لتحقيق لقب الدوري موسم 2017-2018، ويتغلب على مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الأوروبي.

وخاض تجارب أخرى ناجحة مع جينت وجينك في بلجيكا، ثم عاد إلى الدنمارك عبر كوبنهاجن، حيث تُوج بلقب الدوري المحلي موسم 2021-2022 وشارك في دوري أبطال أوروبا.

وفي أكتوبر 2023، انتقل إلى الدوري الألماني عبر بوابة أوجسبورج، الذي قاده إلى تحسين النتائج وإنهاء موسمي 2023-2024 و2024-2025 في المركزين 11 و12 تواليًا، قبل أن يُعلن النادي الاستغناء عن خدماته ضمن خطة إعادة هيكلة في مايو 2025.

ياس سوروب الأهلي النادي الأهلي مدرب الأهلي الجديد جيس ثورب المدرب الدنماركي جيس ثورب مدرب الأهلي من هو جيس ثورب تشيسلاف ميشنيفيتش مدرب الاهلي المدرب ثورب

