اتحاد الكرة يصدر بيانًا رسميًّا حول أزمة رد ملابس منتخب الشباب بعد انتهاء المونديال

أثير خلال الساعات الماضية حديث عن رد ملابس منتخب الشباب تحت ٢٠ سنة بعد انتهاء مشواره في بطولة كأس العالم.

وأصدر اتحاد الكرة بيانًا يؤكد فيه: “ينفي الاتحاد المصري لكرة القدم ما تردد بهذا الشأن، علما بأن منتخب الشباب تحت ٢٠ سنة سبق أن تسلم الملابس الخاصة به وأطقم ملابس المباريات وفق اعتبار وصل الفريق إلى آخر مباراة فى البطولة كما هو متبع في هذا الشأن، وعليه تم شحن ملابس الفريق من الشركة الراعية إلى شيلى مباشرة”.

وفي ضوء انتهاء مباريات الفريق في البطولة في الدور الأول، فإن الملابس التي كانت مخطط لها استخدامها في الأدوار اللاحقة للبطولة سيتم ردها إلى مخازن الاتحاد وفق القواعد المالية والإدارية المتبعة، في حين لا ترد الملابس التى تم استخدمها من اللاعبين في البطولة.

وودع منتخب مصر رسميًّا، بطولة كأس العالم للشباب من الدور الأول، بعد أن احتل المركز الثالث في المجموعة الأولى، خلف منتخب اليابان صاحب الصدارة بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، ومنتخب تشيلي صاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ثم منتخب مصر ثالثًا بنفس الرصيد.

