تقوية مناعة الأطفال هى سر الحفاظ على صحتهم من الفيروسات والبكتيريا بشكل عام، وذلك خلال فصول السنة، لذا يجب الاهتمام بتقوية مناعة الصغار.

وتظن الأمهات أن مناعة الصغار تضعف فى الشتاء فقط لبرودة الطقس، وهذا غير صحيح، لأن المناعة تضعف أيضا فى فصل الصيف، لذا يجب الحذر.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن مناعة الصغار تضعف فى فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات حرارة الطقس وتناول الطعام المكشوف والعصائر المصنعة والتعرض للتكييف طوال اليوم،مايسبب إصابة الصغار بالأمراض المعدية.

نصائح تساعد فى تقوية مناعة الأطفال فى الصيف

وأضاف عبد الحميد، أن هناك بعض النصائح التى تساعد في تقوية مناعة الأطفال فى فصل الصيف، منها:-

تقديم الفاكهة والخضروات للطفل مثل البطيخ والموز والتفاح والكنتالوب والجزر والخيار والفلفل الألوان والخس، فجميعها غنية بفيتامين سي وتقوى المناعة.

يجب أن يشرب الطفل من 6 لـ 8 أكواب ماء في اليوم على الأقل، فالماء يمنع الجفاف، وينشط الجسم، ويساعده على مقاومة التعب.

النوم الهادئ المنتظم يقوى المناعة وبالتالى ممنوع السهر أمام الشاشات، وجسم الطفل يحتاج الراحة حتى تعمل المناعة بشكل جيد.

التكييف غير ضار ولكن يجب استخدامه بشكل صحيح حفاظا على مناعة الطفل، حيث لا يجوز تشغيله بشكل عالى وايضا لا يجوز تركها يعمل طوال الليل، ويجب تشغيله بدرجات حرارة مناسبة مع الباس الطفل ملابس مناسبة لدرجة حرارة التكييف حتى لا تقل مناعته.

منع العصائر الصناعية والمشروبات الغازية، واستبدالها بالعصائر الطبيعية بدون سكر مثل عصير البرتقال، الليمون، أو الرمان، فهى مهمة لجهاز المناعة وتمد الجسم بالسوائل اللازمة.

تقديم البروتينات للطفل مهم مثل البيض، الفراخ، العدس، الفول، الزبادي، فهى تساعد الجسم فى بناء الخلايا وتقوية جهاز المناعة.

يجب الاهتمام بنظافة الطعام والشراب لأن الصيف يزيد احتمالية التسمم الغذائي، لذا يجب غسل الفاكهة جيدا وعدم ترك الطعام خارج الثلاجة لفترات طويلة.

اللعب والحركة فى مكان نظيف يقوى مناعة الصغار، لذا يجب ترك الطفل يتهرك ويلعب لتنشيط الجسم وتحسين المزاج.

فى حالة ظهور أى تعب على الطفل يجب الاهتمام والذهاب إلى طبيب مختص لتشخيص الحالة وبدء العلاج حفاظا على مناعة الطفل كما أن العلاج مبكرا يحمى من حدوث أي مضاعفات.

مناعة الأطفال فى الصيف

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية، منها:

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصة بعد اللعب وبعد العودة إلى المنزل وقبل تناول الطعام وبعد الخروج من الحمام، ومن أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الأطفال المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.

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