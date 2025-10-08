أخبار مصر اليوم: السياحة تحذر من التعامل مع 20 كيانا وهميا لتنظيم الحج والعمرة.. قيادات الأزهر في عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم.. وتقدم 1392 بأوراق ترشحهم على النظام الفردي بانتخابات النواب

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئة لكل المصريين بعد صعود منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم قائلا: أتوجه بأصدق التهاني إلى أبطال منتخبنا الوطني لكرة القدم بمناسبة التأهل المستحق إلى بطولة كأس العالم ٢٠٢٦، التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأضاف الرئيس السيسي: لقد أدخلتم الفرحة في قلوب المصريين الذين تابعوا مسيرتكم بكل فخر واعتزاز، وأثبتّم أن الإصرار والعزيمة طريق الإنجاز.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، احتفال أكاديمية الشرطة بمناسبة يوم الخريجين لعام ٢٠٢٥.

وتناول الرئيس عبد الفتاح السيسي وجبة الإفطار بمشاركة كبار المدعوين، حيث تبادل معهم أطراف الحديث حول تطورات الأوضاع الداخلية ومستجدات الأوضاع الإقليمية.

وألقي الرئيس السيسي كلمة وجه خلالها عددا من الرسائل أبرزها:

- الدولة تواصل العمل على بناء وانضباط مؤسسات الدولة وضخ دماء جديدة.

- نسعى لوضع معايير واضحة ومحددة لإعادة ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة

- ربنا نجانا فى 2011 وأن التغيير يمكن أن يؤخر البلد 50 سنة

- قال الرئيس السيسي إنه لم يطرح في أي وقت فكرة أن يكون للرئيس حزب سياسي.

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الشقيقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول سبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة مع التحضير لانعقاد اللجنة العليا المشتركة المقررة الشهر المقبل في القاهرة، برئاسة رئيسي الوزراء.

وقد أكد الرئيسان في هذا الصدد أن اللجنة تمثل فرصة مهمة ينبغي استثمارها والإعداد الجيد لها لدفع التعاون المشترك في مختلف المجالات.

حرص الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع الأسبق على المشاركة في عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف الراحل، بمسجد الشرطة وذلك بحضور قيادات الأزهر الشريف وعلى رأسهم الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق وعدد من الشخصيات الدينية والسياسية.

صلاة الجنازة على الدكتور أحمد عمر هاشم

وكان فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد شهد صلاة الجنازة على العالم الجليل د. أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، التي أُقيمت أمس الثلاثاء بالجامع الأزهر، وسط حضور مهيب من آلاف الطلاب والمحبين والعلماء وقيادات الأزهر الشريف.

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة انتوميتالز القابضة للتعدين، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم القابضة للاستثمار، وذلك لبحث التعاون في قطاع التعدين من خلال شركة إن توميتالز، لبحث فرص تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنقيب عن الثروات المعدنية، خاصة الذهب، ومتابعة موقف الشراكة والاستثمارات الحالية في مجال التنقيب عن الذهب وتسريع وتيرة أعمالها بالصحراء الشرقية.

دور هام لكبار المستثمرين في دعم الاقتصاد المصري

وأكد الوزير خلال اللقاء أهمية الدور الذي يلعبه كبار المستثمرين المصريين في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن تواجد رجال أعمال بارزين مثل المهندس نجيب ساويرس في قطاع الثروة المعدنية يعكس الثقة المتزايدة في مناخ الاستثمار بمصر، خاصة في ظل ما تمتلكه البلاد من موارد وثروات معدنية واعدة، ويأتي على رأسها الذهب لما له قيمة اقتصادية كبرى.

أعلنت غرفة شركات السياحة عن 20 كيانا غير شرعي تخصص في تنظيم رحلات الحج والعمرة، وحذرت المواطنين من التعامل معها، في إطار مكافحة عمل الكيانات غير الشرعية وغير المرخصة بالأنشطة السياحية خاصة تنظيم رحلات الحج والعمرة.

وبدأت غرفة شركات السياحة في تقديم بلاغات للنائب العام ضد الكيانات التي يتم نشر أسمائها، ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة قيام الغرفة بنشر أسماء كيانات جديدة جارٍ رصدها والتأكد من عملها المخالف.

صرح القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب باشرت أعمالها بانتظام في اليوم الأول بكافة المقرات المحددة من قبل الهيئة بالمحاكم الابتدائية، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

وبلغ عدد من تقدموا بأوراق الترشح ( ۱۳۹۲ ) على النظام الفردي على مستوى الجمهورية، ولم يشهد اليوم الأول أي ترشح على نظام القوائم.

وتابعت غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي سير العمل على مدار الساعة من خلال البث الحي والتواصل المباشر مع القضاة رؤساء اللجان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.