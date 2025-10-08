9 رسائل من السيسي للمصريين خلال احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين (فيديو)

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، احتفال أكاديمية الشرطة بمناسبة يوم الخريجين لعام ٢٠٢٥.

وتناول الرئيس عبد الفتاح السيسي وجبة الإفطار بمشاركة كبار المدعوين، حيث تبادل معهم أطراف الحديث حول تطورات الأوضاع الداخلية ومستجدات الأوضاع الإقليمية.

وألقي الرئيس السيسي كلمة وجه خلالها عددا من الرسائل أبرزها:

- الدولة تواصل العمل على بناء وانضباط مؤسسات الدولة وضخ دماء جديدة.

- نسعى لوضع معايير واضحة ومحددة لإعادة ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة

- ربنا نجانا فى 2011 وأن التغيير يمكن أن يؤخر البلد 50 سنة

- قال الرئيس السيسي إنه لم يطرح في أي وقت فكرة أن يكون للرئيس حزب سياسي.

- الحرية قد تصل إلى الإضرار بالآخرين، وعملية التطوير عملية مستمرة ولا تنتهي بقيادة أو حكومة، ولابد من الانتباه إلى تلك النقطة.

- كان همي تسكين وترميم كثير من التداعيات التي حدثت في مصر، بعد 2011 وبناء أرضية يمكن البناء عليها للانطلاق بالمشروع الوطني

- المشروع يستهدف إعادة بناء الدولة المصرية على أسس جديدة تضمن الكفاءة والانضباط والعدالة

- أكد الرئيس السيسي أهمية وجود اتجاه وطني عام يجمع المصريين تحت مظلة واحدة بعيدا عن الانقسامات الحزبية أو المصالح الضيقة.

- ثورة التغيير تستطيع أن تأخذ البلد 50 سنة ولن تحقق أهدافها لأن صاحب الثورة مش موجود



وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس حرص، فور وصوله إلى أكاديمية الشرطة، على المرور أمام منصات الحضور من أهالي الخريجين لتحيتهم، حيث كان في استقبال الرئيس اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء الدكتور نضال يوسف مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، الذي ألقى كلمة في بداية الاحتفال بهذه المناسبة، قدّم في نهايتها هدية تذكارية للرئيس على هيئة مجسم لمبنى الأكاديمية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن برنامج الاحتفال تضمن عروضًا رياضية أظهرت مهارات الكفاءة البدنية والدفاع عن النفس، تلتها عروض تدريبية قتالية، واستعراضات لخيالة كلية الشرطة، ومركبات هيئة الشرطة، وتجهيزات قوات المهام الخاصة، ثم العرض العسكري العام، ومراسم تسليم وتسلم القيادة، وحلف يمين الولاء.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس قلد نوط الامتياز من الدرجة الثانية لأوائل الخريجين من طلبة كلية الشرطة، والطلبة الوافدين، والحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق، والطالبات الحاصلات على بكالوريوس التربية الرياضية، وطلبة قسم الضباط المتخصصين، وطلبة كلية الدراسات العليا، بالإضافة إلى الطلبة الوافدين الدارسين بمركز بحوث الشرطة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.