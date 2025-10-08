الأربعاء 08 أكتوبر 2025
أخبار مصر

السياحة تحذر المواطنين من التعامل مع 20 كيانا وهميا لتنظيم الحج والعمرة

مناسك الحج
مناسك الحج

أعلنت غرفة شركات السياحة عن 20 كيانا غير شرعي تخصص في تنظيم رحلات الحج والعمرة، وحذرت المواطنين من التعامل معها،  في إطار مكافحة عمل الكيانات غير الشرعية وغير المرخصة بالأنشطة السياحية خاصة تنظيم رحلات الحج والعمرة.

وبدأت غرفة شركات السياحة في تقديم بلاغات للنائب العام ضد الكيانات التي يتم نشر أسمائها، ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة قيام الغرفة بنشر أسماء كيانات جديدة جارٍ رصدها والتأكد من عملها المخالف.

ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود التي تبذلها الغرفة منذ فترة ومن خلال لجنة مكافحة عمل الكيانات غير الشرعية برئاسة وليد خليل عضو مجلس إدارة الغرفة وبالتنسيق مع أعضاء المجلس، حيث رصدت اللجنة ممارسة عدد من الكيانات تعمل في نشاط رحلات الحج والعمرة وذلك بالمخالفة للقانون، كما أن تلك الكيانات بعيدة تماما عن رقابة الجهات المختصة خاصة وزارة السياحة والاثار ما يهدد بضياع حقوق المواطنين الراغبين في أداء الحج والعمرة. 

وبدأت اللجنة فور رصد عدد من تلك الكيانات من خلال نشاطهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وكذلك محاولات الوصول مباشرة للمواطنين، كما بدأت التحري حول تلك الكيانات والتأكد من أن نشاطها مخالف للقانون، وحرصت الغرفة على تحذير المواطنين من التعامل مع تلك الكيانات حفاظا على حقوقهم. 

