الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الوطنية للانتخابات: تقدم 1392 بأوراق ترشحهم على النظام الفردي باليوم الأول

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

صرح القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب  باشرت أعمالها بانتظام في اليوم الأول بكافة المقرات المحددة من قبل الهيئة بالمحاكم الابتدائية، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

 وبلغ عدد من تقدموا بأوراق الترشح ( ۱۳۹۲ ) على النظام الفردي على مستوى الجمهورية، ولم يشهد اليوم الأول أي ترشح على نظام القوائم.

وتابعت غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي سير العمل على مدار الساعة من خلال البث الحي والتواصل المباشر مع  القضاة رؤساء اللجان 

 ورصدت الغرفة وجود كثافات عالية بجميع لجان تلقى طلبات الترشح بمختلف المحافظات وتم التنسيق مع رؤساء اللجان ومديريات الأمن لتنظيم الحضور أمام اللجان.

وتم رفع جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح على البرنامج الإلكتروني الجديد الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات لرقمنة المستندات وحفظها إلكترونيًا.

 

