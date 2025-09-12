ضوابط «الحج» 1447.. استمرار رسوم العام الماضي.. توقعات بإلغاء برامج «البري».. و”السياحي” يكسر حاجز النصف مليون جنيه

بهدف جذب أكبر عدد ممكن من المواطنين، قررت وزارة السياحة والآثار السماح لشركات السياحة المرخصة بتلقى طلبات المواطنين الراغبين فى حجز برامج الحج السياحى للموسم القادم 1447هـ، والتى تنتهى مع نهاية شهر سبتمبر الجاري، خاصة أن تأخير الوزارة فى فتح باب تلقى طلبات حجز البرامج أدى إلى انخفاض أعداد المواطنين الراغبين فى حجز البرامج خلال المواسم السابقة.

من جانبها أكدت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، أن الضوابط المنظمة للحج السياحى سيتم اعتمادها خلال الأيام القليلة القادمة ولن تشهد تغييرات كثيرة عن الموسم الماضي، وذلك لاختيار 36 ألف مواطن، مشيرًا إلى احتمالية إلغاء برامج الحج البرى من الضوابط المنظمة لموسم الحج.

وأضافت المصادر أن ضوابط الحج السياحي، والتى سيتم اعتمادها خلال أيام، ستشمل تحديد رسوم جدية الحجز للمتقدمين للحج والتى ستبدأ الشركات فى تحصيلها من المتقدمين تمهيدًا لتسجيل أسمائهم لقرعة الحج السياحي، مشيرًا إلى أنه سيتم زيادة رسوم جدية الحجز للمتقدمين لبرامج الحج الاقتصادى من 30 إلى 50 ألف جنيه، فيما سيتم الإبقاء على رسوم جدية الحجز لبرامج الـ5 نجوم عند 80 ألف جنيه، بينما ستصل مقدمات جدية الحجز لبرامج الحج 5 نجوم «كدانة» والتى سيقيم حجاجها بمشعر منى بعمائر سكنية إلى 120 ألف جنيه.

وأشارت المصادر إلى أن شركات السياحة الراغبة فى العمل بموسم الحج القادم قامت بدفع رسوم حجز مخيمات حجاج السياحة بالمشاعر المقدسة فى منى وعرفات، والتى أقام بها الحجاج خلال الموسم الماضي، والتى وصلت إلى 100 ألف ريال للشركات التى ستنظم برامج الحج 5 نجوم حيث سيقيم الحجاج بأبراج بمشعر منى، و80 ألف ريال للشركات التى سيقيم حجاجها بمخيمات بمشعر منى، و50 ألف ريال للشركات المنظمة لبرامج الحج الاقتصادى بتنوع وسائل السفر، مشيرًا إلى أن شركات السياحة التى لم تسدد تلك المبالغ لن يسمح لها بتنظيم رحلات الحج لهذا العام.

من جانبه توقع أحمد البكري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن أسعار برامج الحج السياحى ستكون نفس أسعار الموسم الماضى خاصة فى ظل استقرار أسعار الصرف فى مصر منذ فترات طويلة، مشيرًا إلى أن أسعار برامج الحج الاقتصادى فئة (أ) موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1250 مترًا من ساحة الحرم ستصل إلى 295 ألف جنيه، فيما ستصل أسعار برامج الحج السياحى للمستوى الاقتصادى فئة (ب) موسم كامل مكة بفنادق بعد 1250 مترًا وحتى 2000 متر بسعر 275 ألف جنيه، وستصل أسعار برامج الحج السياحى للمستوى الاقتصادى فئة (ج) تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكينهم بها مثل مناطق العزيزية والنزهة والزاهر بسعر 250 ألف جنيه.

وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أنه فيما يتعلق بأسعار مستوى الحج السياحى فئة الـ5 نجوم، والتى سيقيم خلالها الحجاج بمساكن لا تبعد عن الحرم المكى أكثر من 250 مترًا وتكون إقامتهم بمشعر منى بمخيمات، ستصل إلى 580 ألف جنيه بدون احتساب ثمن تذكرة الطيران، فيما سيبلغ سعر برنامج الحج السياحى فئة الـ5 نجوم، والتى سيقيم خلالها الحجاج بمساكن تبعد عن الحرم المكى مسافة من 250 مترًا وحتى 1250 مترًا وتكون إقامتهم بمشعر منى، 520 ألف جنيه، بينما ستصل أسعار برامج الحج السياحى مستوى الـ5 نجوم «كدانة» والتى سيقيم حجاجها بمشعر منى بعمائر سكنية إلى 650 ألف جنيه بدون احتساب سعر تذكرة الطيران.

