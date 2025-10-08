الأربعاء 08 أكتوبر 2025
للمرة السادسة، مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل في الموافقة على مشروع قانون تمويل الحكومة

مجلس الشيوخ الأمريكي،
مجلس الشيوخ الأمريكي، فيتو

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي للمرة السادسة في الموافقة على مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة الفيدرالية، مما أدى فعليا إلى تمديد الإغلاق الحكومي.

الموافقة على مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة الفيدرالية

ووفقا للنتائج التي تم بثتها على قناة "سي سبان"، صوت 54 عضوا في الكونجرس لصالح مشروع القانون الذي اقترحه الجمهوريون، بينما صوت 45 ضده، فيما يحتاج مشروع القانون إلى ستين صوتا.

وفشلت محاولات سابقة للمشرعين للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن مشاريع مماثلة من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء في تحقيق نتائج إيجابية.

وصرح رئيس مجلس النواب مايك جونسون للصحفيين بأنه لن يدعو المجلس للتصويت على مشروع قانون منفصل لدفع رواتب أفراد الجيش، قائلا إنه "على الديمقراطيين في مجلس الشيوخ دعم مشروع قانون الحزب الجمهوري لإعادة فتح الحكومة".

وأضاف: "لقد انتهى أمر مجلس النواب.. الكرة الآن في ملعب مجلس الشيوخ".

 

تفاوض القادة الجمهوريين مع الديمقراطيين

وأكد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، موقفه الداعي إلى "ضرورة تفاوض القادة الجمهوريين مع الديمقراطيين بشأن انتهاء صلاحية الإعفاءات الضريبية للرعاية الصحية قبل أن يدعم حزبه مشروع قانون تمويل لإعادة فتح الحكومة".

كما أوضح للصحفيين أن "الالتزام المستقبلي بالتفاوض لن يكون كافيا لكسب دعم الديمقراطيين".

هذا ودخل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة أسبوعه الثاني وسط تصاعد المخاوف بين المتقاعدين ومحدودي الدخل من تداعيات اقتصادية تؤثر على الرواتب والمعاشات.

