الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الفريق أول صدقي صبحي وقيادات الأزهر في عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم (فيديو وصور)

عزاء الدكتور أحمد
عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم، فيتو
ads

حرص الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع الأسبق على المشاركة في عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف الراحل، بمسجد الشرطة وذلك بحضور قيادات الأزهر الشريف وعلى رأسهم الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق وعدد من الشخصيات الدينية والسياسية.

 

صلاة الجنازة على الدكتور أحمد عمر هاشم

وكان فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف،  قد شهد صلاة الجنازة على العالم الجليل د. أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، التي أُقيمت أمس الثلاثاء بالجامع الأزهر، وسط حضور مهيب من آلاف الطلاب والمحبين والعلماء وقيادات الأزهر الشريف.


مسيرة الدكتور أحمد عمر هاشم

ولد الدكتور أحمد عمر هاشم، في 6 فبراير 1941م بمحافظة الشرقية، وتخرج في كلية أصول الدين جامعة الأزهر عام 1961م، وحصل على الإجازة العالية في الحديث وعلومه عام 1967م، ثم درجة الماجستير عام 1969م، ثم درجة الدكتوراه في الحديث وعلومه، وترقى في السُلم الأكاديمي بالكلية حتى حصل على درجة الأستاذية بها عام 1983م.

وقام بالتدريس وتولي العديد من المناصب العلمية والإدارية بجامعة الأزهر والجامعات العربية والإسلامية، وأهمها رئاسة جامعة الأزهر عام 1995م، وعضوية هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وتزخر المكتبات العربية والإسلامية بإسهاماته العلمية المتنوعة في السُنَّة النبوية وعلوم الحديث بالتأليف والتحقيق.

بالإضافة إلى مشاركاته ولقاءاته في المؤتمرات الإسلامية والدولية، وبحوثه المنشورة في المجلات العلمية المُحكَّمة والمؤتمرات الدولية المختلفة، وقد اختير عضوًا بهيئة كبار العلماء بالأزهر في تشكيلها الأول حين عودتها عام 1433هـ/ 2012م.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأزهر الشريف احمد عمر هاشم احمد الطيب شيخ الازهر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الدكتور محمد مختار جمعة هيئة كبار العلماء في الأزهر شيخ الأزهر الشريف قيادات الأزهر الشريف محمد الضويني وكيل الأزهر وزير الاوقاف السابق الفريق اول صدقي صبحي الدكتور احمد عمر هاشم

مواد متعلقة

أسرة أحمد عمر هاشم تستقبل المعزين بمسجد الشرطة (فيديو)

السيسي يوجه بإطلاق اسم أحمد عمر هاشم على أحد المساجد والطريق بين القاهرة الجديدة والأوسطي

الظهور الأخير لأحمد عمر هاشم قبل وفاته، "في محراب الدعوة حتى النهاية" (فيديو)

توافد حاشد على سرادق عزاء أحمد عمر هاشم بمسقط رأسه في الشرقية (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

منتخب مصر يتأهل رسميا لكأس العالم 2026 بثلاثية أمام جيبوتي (صور)

حالة الطقس غدا الخميس، توقعات بسقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق

مجموعة مصر، بوركينا فاسو يفوز على سيراليون 0/1 بتصفيات كأس العالم

السيسي: عملية التطوير مستمرة ولا تنتهي بقيادة أو حكومة

هل يجوز للمطلقة أن تمنع أبناءها من رؤية والدهم؟ أمين الفتوى يجيب

دار الإفتاء توضح الفرق بين الإسلام والإيمان

بعد هدفين أمام جيبوتي، أرقام تاريخية لـ محمد صلاح مع منتخب مصر

السيسي يهنئ المنتخب والشعب المصري بالتأهل لكأس العالم لكرة القدم 2026

خدمات

المزيد

انخفاض المستورد وارتفاع المحلي، أسعار القمح اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز دخول الحمام وشنطة المعتمر فيها مصحف؟ أمين الفتوى يجيب

دار الإفتاء توضح الفرق بين الإسلام والإيمان

هل يجوز للمطلقة أن تمنع أبناءها من رؤية والدهم؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads