5 عادات صحية تساعد في خفض الكوليسترول الضار

يُطلق على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم "القاتل الصامت" لأنه يتراكم في الجسم دون ظهور أعراض واضحة.

وبمرور الوقت، يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ورغم أن الأدوية قد تساعد، فإن إجراء تغييرات يومية بسيطة يمكن أن يخفض بشكل طبيعي نسبة الكوليسترول ويحسن صحة قلبك.

نسبة ارتفاع الكوليسترول بالدم

وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، يُقدَّر أن ارتفاع مستويات الكوليسترول يتسبب في وفاة 2.6 مليون شخص.



ويمكن اتباع عدد من العادات لتقليل نسبة الكوليسترول في الدم:

١- استبدال القهوة الصباحية بشاي الكركديه

يرفع الكافيين مستويات الكورتيزول لديك، مما قد يساهم بشكل غير مباشر في ارتفاع نسبة الكوليسترول بمرور الوقت.

تشير الدراسات إلى أن الكركديه غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول السيئ وتعزيز نسبة الكوليسترول الجيد (HDL).

كما أنه يساعد في خفض ضغط الدم ويحافظ على ترطيب الجسم.

٢- تناول حفنة من المكسرات والبذور المنقوعة

تحتوي المكسرات والبذور النيئة على دهون صحية، ولكن نقعها طوال الليل يزيل العناصر الغذائية المضادة، مما يجعلها أكثر صحة.

واللوز والجوز وبذور الشيا وبذور الكتان رائعة لخفض الكوليسترول بشكل طبيعي.



يساعد نقعها على تحسين عملية الهضم، وتحسين امتصاص العناصر الغذائية، وتقليل الانتفاخ.



٣- المشي لمدة "3 دقائق" بعد تناول الطعام

بدلًا من الجلوس أو الاستلقاء بعد تناول الطعام.

تظهر الأبحاث أن حتى المشي القصير بعد تناول الطعام يمكن أن يخفض بشكل كبير مستويات السكر في الدم والكوليسترول.

وهذه العادة البسيطة تحافظ على نشاط عملية التمثيل الغذائي لديك وتمنع تراكم الدهون

تناول الطعام ببطء يلعب دورًا كبيرًا في ضبط الكوليسترول

٤- امضغ طعامك 30 مرة قبل بلعه

لأن تناول الطعام ببطء يلعب دورًا كبيرًا في ضبط الكوليسترول وعندما تمضغ الطعام جيدًا، ينتج جسمك المزيد من الإنزيمات الهضمية، والتي تساعد في تكسير الدهون بكفاءة أكبر. غالبًا ما يؤدي سوء الهضم إلى تراكم الكوليسترول.





٥- أضف طعامًا مخمرًا إلى نظامك الغذائي

تحتوي الأطعمة المخمرة مثل اللبن الرائب المصنوع منزليًا والمخللات واللبن الرائب على البروبيوتيك الذي يساعد في توازن بكتيريا الأمعاء وتزيل الأمعاء الصحية الكوليسترول الزائد من جسمك بنشاط.



أظهرت دراسة طبية أن البروبيوتيك يمكن أن يساعد في تقليل الكوليسترول الضار عن طريق تكسير الأحماض الصفراوية في الأمعاء.

كان قد كشف الدكتور ياسر النحاس استشاري جراحة القلب بهيئة الرعاية الصحية عن وجود عوامل خطورة للإصابة بالأزمة القلبية والذبحة الصدرية أهمها ارتفاع ضغط الدم والتدخين والسمنة المفرطة وارتفاع الكوليسترول الضار.

خطورة ارتفاع الكوليسترول الضار

وأشار استشاري جراحة القلب إلى أن ارتفاع الكوليسترول الضار يؤثر علي جدران شرايين القلب ويمكن أن يسبب جلطة وذبحة صدرية، مؤكدا أن الأبحاث العلمية أكدت أنه كلما انخفض الكوليسترول الضار انخفضت احتمالية الإصابة بالذبحة الصدرية.

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