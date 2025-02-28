ارتفاع الكوليسترول: خطر صامت يهدد صحة القلب والأوعية الدموية

يُعد ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم من المشكلات الصحية الشائعة التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالعديد من الأمراض الخطيرة، مثل أمراض القلب التاجية والسكتات الدماغية. وغالبًا ما يتزامن ارتفاع الكوليسترول مع ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من المخاطر الصحية.

ما هو ارتفاع الكوليسترول؟

ارتفاع الكوليسترول هو حالة مرضية تتميز بزيادة نسبة الدهون في الدم، مما يؤدي إلى تراكمها في جدران الشرايين وتكوين لويحات دهنية. وهذه اللويحات تتسبب في تضييق الشرايين، مما يعيق تدفق الدم ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

الكوليسترول الجيد والكوليسترول الضار

ينقسم الكوليسترول إلى نوعين رئيسيين: الكوليسترول الجيد (HDL) والكوليسترول الضار (LDL). يعمل الكوليسترول الجيد على نقل الكوليسترول من الدم إلى الكبد للتخلص منه، بينما يتسبب الكوليسترول الضار في تراكم اللويحات في الشرايين.

أسباب ارتفاع الكوليسترول

توجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول في الدم، وتكون كالآتي:

عوامل نمط الحياة: التدخين، الإجهاد، تناول الكحول، الخمول البدني، والنظام الغذائي غير الصحي.

العوامل الوراثية: تلعب الوراثة دورًا في تحديد مستويات الكوليسترول.

بعض الأمراض: مثل مرض الكلى المزمن، وفيروس نقص المناعة البشرية، وأمراض الغدة الدرقية، والذئبة، ومتلازمة تكيس المبايض، ومرض السكري.

أعراض ارتفاع الكوليسترول

غالبًا ما يكون ارتفاع الكوليسترول صامتًا، ولا تظهر أعراضه إلا بعد حدوث مضاعفات خطيرة.

مضاعفات ارتفاع الكوليسترول

مرض الشريان التاجي: يؤدي إلى الذبحة الصدرية والنوبات القلبية.

مرض الشريان السباتي: يؤدي إلى السكتات الدماغية.

مرض الشريان المحيطي: يؤدي إلى آلام في الساقين والقدمين.

ارتفاع ضغط الدم: يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

كيفية خفض الكوليسترول

يمكن خفض نسبة الكوليسترول في الدم من خلال بعض التغييرات في نمط الحياة، وتكون كالآتي:

تغيير نمط الحياة: اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة بانتظام، والإقلاع عن التدخين، وتقليل الإجهاد.

الأدوية: قد يصف الطبيب أدوية لخفض الكوليسترول في الحالات التي لا تستجيب لتغيير نمط الحياة.

علاج الأمراض المصاحبة: علاج الأمراض التي تساهم في ارتفاع الكوليسترول.

نصائح للوقاية من ارتفاع الكوليسترول

تناول نظام غذائي صحي قليل الدهون المشبعة والكوليسترول.

ممارسة الرياضة بانتظام لمدة 30 دقيقة على الأقل معظم أيام الأسبوع.

الحفاظ على وزن صحي.

الإقلاع عن التدخين.

إجراء فحوصات دورية للكوليسترول.

السيطرة على الأمراض المصاحبة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.

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