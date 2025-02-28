ارتفاع الكوليسترول: خطر صامت يهدد صحة القلب والأوعية الدموية

ارتفاع الكوليسترول: خطر صامت يهدد صحة القلب والأوعية الدموية
يُعد ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم من المشكلات الصحية الشائعة التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالعديد من الأمراض الخطيرة، مثل أمراض القلب التاجية والسكتات الدماغية. وغالبًا ما يتزامن ارتفاع الكوليسترول مع ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من المخاطر الصحية.
ما هو ارتفاع الكوليسترول؟
ارتفاع الكوليسترول هو حالة مرضية تتميز بزيادة نسبة الدهون في الدم، مما يؤدي إلى تراكمها في جدران الشرايين وتكوين لويحات دهنية. وهذه اللويحات تتسبب في تضييق الشرايين، مما يعيق تدفق الدم ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.
الكوليسترول الجيد والكوليسترول الضار
ينقسم الكوليسترول إلى نوعين رئيسيين: الكوليسترول الجيد (HDL) والكوليسترول الضار (LDL). يعمل الكوليسترول الجيد على نقل الكوليسترول من الدم إلى الكبد للتخلص منه، بينما يتسبب الكوليسترول الضار في تراكم اللويحات في الشرايين.
أسباب ارتفاع الكوليسترول
توجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول في الدم، وتكون كالآتي:
عوامل نمط الحياة: التدخين، الإجهاد، تناول الكحول، الخمول البدني، والنظام الغذائي غير الصحي.
العوامل الوراثية: تلعب الوراثة دورًا في تحديد مستويات الكوليسترول.
بعض الأمراض: مثل مرض الكلى المزمن، وفيروس نقص المناعة البشرية، وأمراض الغدة الدرقية، والذئبة، ومتلازمة تكيس المبايض، ومرض السكري.
أعراض ارتفاع الكوليسترول
غالبًا ما يكون ارتفاع الكوليسترول صامتًا، ولا تظهر أعراضه إلا بعد حدوث مضاعفات خطيرة.
مضاعفات ارتفاع الكوليسترول
مرض الشريان التاجي: يؤدي إلى الذبحة الصدرية والنوبات القلبية.
مرض الشريان السباتي: يؤدي إلى السكتات الدماغية.
مرض الشريان المحيطي: يؤدي إلى آلام في الساقين والقدمين.
ارتفاع ضغط الدم: يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.
كيفية خفض الكوليسترول
يمكن خفض نسبة الكوليسترول في الدم من خلال بعض التغييرات في نمط الحياة، وتكون كالآتي:
تغيير نمط الحياة: اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة بانتظام، والإقلاع عن التدخين، وتقليل الإجهاد.
الأدوية: قد يصف الطبيب أدوية لخفض الكوليسترول في الحالات التي لا تستجيب لتغيير نمط الحياة.
علاج الأمراض المصاحبة: علاج الأمراض التي تساهم في ارتفاع الكوليسترول.
نصائح للوقاية من ارتفاع الكوليسترول
تناول نظام غذائي صحي قليل الدهون المشبعة والكوليسترول.
ممارسة الرياضة بانتظام لمدة 30 دقيقة على الأقل معظم أيام الأسبوع.
الحفاظ على وزن صحي.
الإقلاع عن التدخين.
إجراء فحوصات دورية للكوليسترول.
السيطرة على الأمراض المصاحبة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.
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