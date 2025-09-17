نصائح لخفض الكوليسترول المرتفع بطرق طبيعية

أصبح ارتفاع الكوليسترول من أبرز المشكلات الصحية الشائعة في عصرنا الحالي، نتيجة أنماط الحياة المرهقة، وقلة النشاط البدني، والإفراط في تناول الدهون المشبعة، والتدخين، والتوتر.

خطورة الكوليسترول تكمن في كونه غالبًا بلا أعراض واضحة، إذ تتراكم الرواسب الدهنية في الشرايين بصمت، مسببة انسدادها مع مرور الوقت، مما يزيد من احتمالات الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم.

ولمواجهة هذه المشكلة، قدم الدكتور سودهانشو راي، أخصائي الأيض والعلاج الطبيعي الرياضي، مجموعة من النصائح الغذائية والسلوكية التي يمكن أن تساعد على خفض الكوليسترول المرتفع بشكل طبيعي خلال 30 يومًا فقط.

1. الابتعاد عن الأطعمة المقلية والدهون المتحولة

تشير الدراسات إلى أن الدهون المتحولة تعد من أخطر المكونات الغذائية، فهي ترفع الكوليسترول الضار (LDL) وتخفض الكوليسترول النافع (HDL)، ما يزيد من الالتهابات ويضر بالأوعية الدموية.

وتنتشر هذه الدهون في الوجبات السريعة، والمخبوزات الجاهزة، والسمن الصناعي. الامتناع عنها خطوة أساسية لصحة القلب.

2. تناول الشوفان يوميًا

الشوفان غني بألياف بيتا جلوكان القابلة للذوبان، التي تساعد على تقليل امتصاص الكوليسترول في الأمعاء.

وأكدت دراسة أن تناول 3 غرامات يوميًا من هذه الألياف يخفض الكوليسترول الكلي بنسبة 8.1% والضار بنسبة 11.6%. لذلك، ينصح بتناوله على وجبة الإفطار بانتظام.

3. إضافة بذور الكتان إلى النظام الغذائي

ملعقة كبيرة يوميًا من بذور الكتان المطحونة، خاصة عند إضافتها إلى العصائر، تمد الجسم بأحماض أوميغا 3 النباتية والألياف والليجنينات، التي تعمل معًا على خفض الكوليسترول الضار وتعزيز النافع.

4. اختيار السمك بدل اللحوم الحمراء

الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين غنية بأحماض أوميغا 3، وتحتوي على دهون مشبعة أقل بكثير من اللحوم الحمراء.

تناولها أربع مرات أسبوعيًا يساعد على خفض الدهون الثلاثية وتحسين التوازن بين الكوليسترول النافع والضار.

5. الشاي الأخضر بين الوجبات

الشاي الأخضر يحتوي على مركبات الكاتيكين المضادة للأكسدة، والتي أظهرت الدراسات قدرتها على خفض الكوليسترول الضار بحوالي 4.55 ملغ/ديسيلتر وتقليل مخاطر أمراض القلب بنسبة تصل إلى 5%.

6. استبدال الزبدة بزيت الزيتون

الزبدة غنية بالدهون المشبعة، ما يرفع الكوليسترول الضار.

على النقيض، زيت الزيتون مصدر صحي للدهون الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة.

أكدت الدراسات أن استبدال الزبدة بزيت الزيتون يحسن مستويات الدهون في الدم ويدعم صحة القلب.

7. المشي 45 دقيقة يوميًا

النشاط البدني، وخاصة المشي السريع، يساهم بفاعلية في خفض الكوليسترول. فقد أثبتت دراسة أن المشي نصف ساعة يوميًا لثلاثة أسابيع كفيل بتقليل الكوليسترول الضار والكلي، وهو ما يجعل الحركة اليومية ضرورة وليست خيارًا.

