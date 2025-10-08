الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

طائرة خاصة لنقل الأهلي إلى بوروندي لمواجهة إيجل نوار بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي
الأهلي

تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى بوروندي على متن طائرة خاصة؛ استعدادا ‏لخوض مباراة «إيجل نوار» البوروندي، في ذهاب منافسات دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.‏

وحدد الجهاز الفني أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر، موعدا للسفر إلى بوروندي، لخوض المباراة ‏المرتقبة.‏

تأهل فريق «إيجل نوار» البوروندي الى دور الـ 32 بعدما تخطى عقبة فريق أساس تليكوم ‏الجيبوتي في دور الـ 64 من البطولة.‏

وكان النادي الأهلي أعلن في بيان رسمي عن تعاقده مع  الدنماركي ياس سوروب، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي رحل عن الفريق بسبب سوء النتائج. 

موعد أول مباراة للأهلي تحت قيادة ياس سوروب 

ومن المقرر أن يخوض النادي الأهلي مباراته الأولى تحت قيادة الدنماركي ياس سوروب أمام نظيره إيجل نوار البوروندي، يوم 18 من أكتوبر الجاري 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (الـ32) بدوري أبطال أفريقيا.  

موعد وصول سوروب إلى القاهرة

وقال النادي الأهلي في بيان رسمي إن  المدير الفني الجديد الدنماركي «ياس سوروب» سيصل إلى القاهرة غدا ‏ومعه مساعدان، ومعد بدني ومحلل فني ومدرب للحراس.

تفاصيل تعاقد الأهلي مع الدنماركي ياس سوروب

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي أن عقد المدرب الدنماركي ياس سوروب مع الفريق سيكون لمدة عامين ونصف، وذلك بعد توقيع العقود بين الطرفين وإنهاء كافة الأمور المالية والإدارية.

ويعد سوروب من الأسماء البارزة في عالم التدريب الأوروبي، بفضل مسيرة ناجحة امتدت بين ملاعب الدنمارك وألمانيا وبلجيكا، وارتبط اسمه بتحقيق بطولات وإنجازات مميزة على مدار مسيرته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي ايجل نوار دوري أبطال أفريقيا

مواد متعلقة

بعد الإعلان الرسمي، تعرف على موعد الظهور الأول لـ"ياس سوروب" مع الأهلي

الأهلي يعلن موعد وصول ياس سوروب لتولي قيادة الفريق رسميًا

تفاصيل تعاقد الأهلي مع الدنماركي ياس سوروب

رسميا، الأهلي يعلن تعيين الدنماركي ياس سوروب مديرا فنيا للفريق

كل ما تريد معرفته عن الدنماركي جيس ثورب المرشح لتدريب الأهلي

اسم كبير، شوبير يكشف تفاصيل تعاقد الأهلي مع المدير الفني الجديد وموعد الإعلان عنه

الخطيب يدرس ترشيحات المدير الفني الجديد للأهلي والإعلان خلال ساعات

مرشح وحيد يفصل قائمة الخطيب من حسم انتخابات الأهلي بالتزكية

الأكثر قراءة

التعليم تكشف حقيقة فيديو مديرة مدرسة ترفض دخول طالبة إلى فصلها وتجبرها على نظام البكالوريا

تفاصيل تعاقد الأهلي مع الدنماركي ياس سوروب

محافظ الجيزة يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

4500 لاعبة في كأس مصر للجمباز الفني تحت 7 سنوات

هارب من حكم بالمؤبد في قضية رشوة، التفاصيل الكاملة للقبض على رئيس حي شرق الإسكندرية

رسميا، الأهلي يعلن تعيين الدنماركي ياس سوروب مديرا فنيا للفريق

بعد الإعلان الرسمي، تعرف على موعد الظهور الأول لـ"ياس سوروب" مع الأهلي

مرشح "المصري الديمقراطي" يكشف كواليس الاعتداء عليه في طنطا (خاص)

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

المعدن الأصفر يشتعل، الذهب يواصل الارتفاعات بجميع الجرامات

سعر الجنيه الذهب يسجل رقما قياسيا بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تنظّم ندوات علمية حول انتصارات أكتوبر بـ1860 مسجدًا بالتعاون مع الأزهر

أمين البحوث الإسلامية: الإخلاص في العمل هو التجسيد الحقيقي لصفاء القلب

ما الفرق بين ترتيب نزول القرآن وترتيب المصحف؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads