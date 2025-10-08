طائرة خاصة لنقل الأهلي إلى بوروندي لمواجهة إيجل نوار بدوري أبطال أفريقيا

تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى بوروندي على متن طائرة خاصة؛ استعدادا ‏لخوض مباراة «إيجل نوار» البوروندي، في ذهاب منافسات دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.‏

وحدد الجهاز الفني أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر، موعدا للسفر إلى بوروندي، لخوض المباراة ‏المرتقبة.‏

تأهل فريق «إيجل نوار» البوروندي الى دور الـ 32 بعدما تخطى عقبة فريق أساس تليكوم ‏الجيبوتي في دور الـ 64 من البطولة.‏

وكان النادي الأهلي أعلن في بيان رسمي عن تعاقده مع الدنماركي ياس سوروب، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي رحل عن الفريق بسبب سوء النتائج.

موعد أول مباراة للأهلي تحت قيادة ياس سوروب

ومن المقرر أن يخوض النادي الأهلي مباراته الأولى تحت قيادة الدنماركي ياس سوروب أمام نظيره إيجل نوار البوروندي، يوم 18 من أكتوبر الجاري 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (الـ32) بدوري أبطال أفريقيا.

موعد وصول سوروب إلى القاهرة

وقال النادي الأهلي في بيان رسمي إن المدير الفني الجديد الدنماركي «ياس سوروب» سيصل إلى القاهرة غدا ‏ومعه مساعدان، ومعد بدني ومحلل فني ومدرب للحراس.

تفاصيل تعاقد الأهلي مع الدنماركي ياس سوروب

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي أن عقد المدرب الدنماركي ياس سوروب مع الفريق سيكون لمدة عامين ونصف، وذلك بعد توقيع العقود بين الطرفين وإنهاء كافة الأمور المالية والإدارية.

ويعد سوروب من الأسماء البارزة في عالم التدريب الأوروبي، بفضل مسيرة ناجحة امتدت بين ملاعب الدنمارك وألمانيا وبلجيكا، وارتبط اسمه بتحقيق بطولات وإنجازات مميزة على مدار مسيرته.

