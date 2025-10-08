بعد تعيين سوروب، مهمة عماد النحاس المؤقتة أعادت الأهلي للمنافسة على القمة

أعلن النادي الأهلي اليوم الأربعاء، تعاقده رسميا مع المدير الفني الدنماركي ياس سوروب لمدة موسمين ونصف، ليتولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبل.

تعيين ياس سوروب في الأهلي يعني نهاية مهمة عماد النحاس في تدريب القلعة الحمراء وذلك بعدما تولى المسئولية بشكل مؤقت عقب رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو.

وتستعرض فيتو لكم خلال السطور القادمة ما قدمه عماد النحاس مع الأهلي خلال الموسم الحالي.

عماد النحاس مع الأهلي هذا الموسم

وخاض عماد النحاس مع الأهلي 5 مباريات في بطولة الدوري، حقق الفوز في 4 لقاءات أبرزها الانتصار على الزمالك (2-1) في مباراة القمة، فيما انتهت مواجهة واحدة بالتعادل أمام إنبي، وخلال تلك المباريات، سجل الفريق 11 هدفًا، واستقبل 6 أهداف فقط.

وتمكن النحاس من إعادة الاستقرار داخل صفوف الفريق، حيث قاد الأهلي للعودة إلى دائرة المنافسة على صدارة الدوري الممتاز، بعدما رفع رصيده من 5 نقاط إلى 18 نقطة ليحتل الفريق المركز الثالث، متساويا مع المصري المتصدر والزمالك الوصيف، مع تبقي مباراة لصالح المارد الأحمر.

موعد أول مباراة للأهلي تحت قيادة ياس سوروب

ومن المقرر أن يخوض النادي الأهلي مباراته الأولى تحت قيادة الدنماركي ياس سوروب أمام نظيره إيجل نوار البوروندي، يوم 18 من أكتوبر الجاري 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (الـ32) بدوري أبطال أفريقيا.

موعد وصول سوروب إلى القاهرة

وقال النادي الأهلي في بيان رسمي: إن المدير الفني الجديد الدنماركي «ياس سوروب» سيصل إلى القاهرة غدا ‏ومعه مساعدان، ومعد بدني ومحلل فني ومدرب للحراس.

تفاصيل تعاقد الأهلي مع الدنماركي ياس سوروب

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي أن عقد المدرب الدنماركي ياس سوروب مع الفريق سيكون لمدة عامين ونصف، وذلك بعد توقيع العقود بين الطرفين وإنهاء كافة الأمور الإدارية ‏والمالية.

