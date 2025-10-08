مواجهات نارية تنتظر الأهلي تحت قيادة الدنماركي ياس سوروب

يستعد الدنماركي ياس سوروب، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، لخوض سلسلة من المواجهات القوية في بداية مشواره مع الفريق الأحمر، بعد إعلان القلعة الحمراء رسميا التعاقد معه لقيادة الجهاز الفني لمدة موسمين ونصف.

ومن المقرر أن يبدأ سوروب مهامه رسميا يوم الجمعة المقبل، خلال فترة التوقف الدولي التي تنتهي الأحد، بعد مباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو في ختام تصفيات كأس العالم 2026.

مباريات قوية تنتظر سوروب مع الأهلي

الجمعة 18 أكتوبر: إيجل نوار (بوروندي) – ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 22 أكتوبر: الاتحاد السكندري – الجولة 11 من الدوري المصري

الجمعة 25 أكتوبر: إيجل نوار (بوروندي) – إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 29 أكتوبر: بتروجت – الجولة 12 من الدوري المصري

الأحد 2 نوفمبر: المصري البورسعيدي – الجولة 13 من الدوري المصري

الخميس 6 نوفمبر: سيراميكا كليوباترا – نصف نهائي السوبر المصري

الأحد 9 نوفمبر: نهائي السوبر المصري أو مباراة تحديد المركز الثالث

موعد أول مباراة للأهلي تحت قيادة ياس سوروب

ومن المقرر أن يخوض النادي الأهلي مباراته الأولى تحت قيادة الدنماركي ياس سوروب أمام نظيره إيجل نوار البوروندي، يوم 18 من أكتوبر الجاري 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (الـ32) بدوري أبطال أفريقيا.

موعد وصول سوروب إلى القاهرة

وقال النادي الأهلي في بيان رسمي: إن المدير الفني الجديد الدنماركي «ياس سوروب» سيصل إلى القاهرة غدا ‏ومعه مساعدان، ومعد بدني ومحلل فني ومدرب للحراس.

تفاصيل تعاقد الأهلي مع الدنماركي ياس سوروب

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي أن عقد المدرب الدنماركي ياس سوروب مع الفريق سيكون لمدة عامين ونصف، وذلك بعد توقيع العقود بين الطرفين وإنهاء كافة الأمور الإدارية ‏والمالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.