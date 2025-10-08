الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط طن أجزاء دواجن فاسدة في حملة تموينية بالفيوم

وكيل وزارة التموين
وكيل وزارة التموين بالفيوم، فيتو

أعلنت التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن المديرية شنت حملة مكبرة على   الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، بمشاركة مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

وقال جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم : إن الحملة أسفرت عن ضبط  طن و100  كيلو جرام  دواجن مقطعة، بدون علامات أو بيانات المجازر التي تم الذبح بها، ولا تصلح للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ علي المضبوطات، وتحررت المخالفات اللازمة، وأحيلت الي الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز، والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، وتكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

تحرير 70 مخالفة تموينية في حملة على أسواق قرى الفيوم

تحرير 55 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على الأسواق بالفيوم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم ادارة مباحث التموين الاسواق والمحال التجارية التحفظ على المضبوطات السلع مجهولة المصدر تكثيف الحملات على الأسواق

مواد متعلقة

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع أسعار سبائك الذهب بمختلف الأوزان.. تذبذب أسعار العملات الرقمية.. خبير يرصد تأثير خفض الفائدة على البورصة المصرية

تعرف على دور التأمين في تغطية المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع أسعار الذهب عالميا واستقراره محليًا.. الضرائب تعلن حصاد التسهيلات الضريبية.. و"مصر للألومنيوم" و"كيما" ضمن قائمة فوربس لأقوى 50 شركة في مصر

مدبولي في مؤتمر الحكومة: خطة طوارئ شاملة لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية.. ومخزون استراتيجي آمن يؤمن احتياجات المصريين

كيف تنجح الحكومة في حماية الأمن الغذائي؟.. التموين ترفع حالة الطوارئ وتؤكد توفر احتياطي استراتيجي آمن.. وحماية المستهلك يحذر التجار من احتكار السلع

"معلومات الوزراء" يكشف تداعيات الضربات بين إيران وإسرائيل على الأسواق العالمية.. ارتفاع أسعار خام برنت 13%.. زيادة تكلفة تذاكر الطيران 15%.. و6 قطاعات تجارية الأكثر تأثرا

أخبار الاقتصاد اليوم: استقرار نسبي لأسعار الذهب فى مصر، الدولار يتذبذب عالميا، وبروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط واتحاد بنوك مصر

ارتباك في البورصات بعد حرب إسرائيل وإيران.. خبراء يرصدون أهم التوقعات لأداء البورصة المصرية وارتفاع أسعار الذهب محليًّا وعالميًّا

الأكثر قراءة

التعليم تكشف حقيقة فيديو مديرة مدرسة ترفض دخول طالبة إلى فصلها وتجبرها على نظام البكالوريا

حقيقة رحيل وليد صلاح الدين عن الجهاز الفني الجديد للأهلي

تفاصيل تعاقد الأهلي مع الدنماركي ياس سوروب

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة عصام صاصا بملهى ليلي

4500 لاعبة في كأس مصر للجمباز الفني تحت 7 سنوات

أسعار الذهب تشتعل عالميًا والمؤشر يتجاوز التوقعات

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

استقالة جماعية داخل «حماة الوطن» بأمانة الوراق احتجاجًا على ترشيحات انتخابات النواب

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

الأبيض يبدأ من 144 جنيها، أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

المعدن الأصفر يشتعل، الذهب يواصل الارتفاعات بجميع الجرامات

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مولد السيد البدوي، جاذبية صدقي تكتب عن المناقب والأسرار الخفية في حياة الولي المحبوب

الأوقاف تنظّم ندوات علمية حول انتصارات أكتوبر بـ1860 مسجدًا بالتعاون مع الأزهر

أمين البحوث الإسلامية: الإخلاص في العمل هو التجسيد الحقيقي لصفاء القلب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads