الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

نجل أكمل قرطام يتقدم بأوراق ترشحه عن دائرة دار السلام والبساتين

إسلام قرطام، فيتو
إسلام قرطام، فيتو

تقدم إسلام قرطام، نجل المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب القادمة 2025 للمقعد الفردى بدائرة دار السلام والبساتين تحت اسم حزب المحافظين، مؤكدا أن هناك العديد من الدوافع التي ساهمت بدور كبير فى اتخاذ خطوة الترشح يأتى على رأسها إيمانه بأهمية دور الشباب فى هذه المرحلة.

لدي برنامج متكامل سوف أعتمد عليه خلال حملتي الانتخابية

وأكد إسلام في تصريح لفيتو، أن لديه برنامج متكامل سوف يعتمد عليه خلال حملته الانتخابية على رأسها قضايا الشباب وتوفير فرص عمل وتوفير دخل يضمن حياة كريمة لكل شاب، بالإضافة إلى القضايا الأخرى والتى تتعلق بمحدودى الدخل وتوفير فرص التعليم والعلاج للفئات محدودى الدخل.

المشكلات التى تواجه الشباب والفتيات

 

وقال: “سيتم إعلان البرنامج الانتخابي السبت القادم والذي يحوى كل المشكلات التى تواجة الشباب والفتيات ووضع حلول جذرية وعلمية لها، وسيتم الاعتماد على عناصر شبابية بالحملة الانتخابية باعتبار أن الشباب هو أداة المجتمع للنهوض والتقدم”.

المستندات المطلوبة للتقدم بطلب الترشح لانتخابات مجلس النواب:

1. بيان السيرة الذاتية لطالب الترشح، موضحًا فيه خبراته العلمية والعملية، على النموذج المعد لذلك، مرفقًا به صورة شخصية حديثة مقاس 6×4.
2. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
3. بيان يوضح الصفة السياسية للمرشح، سواء كان مستقلًا أو منتميًا لحزب سياسي، وفي حالة الانتماء الحزبي تُرفق شهادة من الحزب موقعة من رئيسه وممهورة بخاتمه.
4. إقرار الذمة المالية لطالب الترشح وزوجته وأولاده القُصر.
5. صورة من المؤهل الدراسي الحاصل عليه.
6. شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء منها قانونًا، مع التأكيد على أن التصالح في قضايا الخدمة العسكرية لا يُعد إعفاءً من أدائها.
7. إيصال سداد مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.
8. شهادة ميلاد مميكنة وصورة من بطاقة الرقم القومي.
9. شهادة قيد بقاعدة بيانات الناخبين صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين.
10. شهادة الاستقالة الرسمية لمن يشغل وظائف في القوات المسلحة أو الشرطة أو المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الهيئات القضائية أو الوزارات أو المحافظات أو الأجهزة الرقابية.
11. موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمرشحين من الضباط الحاليين أو السابقين بالقوات المسلحة.
12. إثبات فتح حساب بنكي للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بمكتب بريد، لإيداع التبرعات والمبالغ المخصصة للحملة الانتخابية وفقًا لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.
13. التقرير الطبي الذي يثبت خلو المرشح من الأمراض الجسدية أو الذهنية أو النفسية، وأنه غير متعاطٍ للمخدرات أو المسكرات.
14. إقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات ضده، وفقًا للنموذج المعتمد من الهيئة.

حزب المحافظين رئيس الحزب مرشحى الحزب انتخابات النواب اوراق الترشح

