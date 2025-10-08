"المحافظين": 5 مرشحين يتقدمون بأوراق ترشحهم اليوم، أبرزهم نجل رئيس الحزب

كشف الدكتور عمرو الشريف، نائب رئيس حزب المحافظين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب، أن هناك خمسة مرشحين لحزب المحافظين سوف يتقدمون بأوراق ترشحهم النواب لانتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية، أبرزهم إسلام أكمل قرطام نجل رئيس الحزب المهندس أكمل قرطام فى دائرة البساتين ودار السلام، إلى جانب مجدى حمدان وحبيب السنان واثنين آخرين من المرشحين.

زحام شديد أمام المحاكم المخصصة لتقديم أوراق الترشيح

وأكد الشريف فى تصريح لـ"فيتو"، أن هناك حالة زحام شديد أمام المحاكم المخصصة لتقديم أوراق الترشيح مثلما هو الحال الآن فى محكمة دمنهور، ووجود حالة تكدس من جانب المرشحين لتقديم أوراق ترشحهم بصحبة عدد من أنصارهم، وسوف يتقدم باقى مرشحى الحزب بأوراق ترشحهم غدا.

14 مرشحا للمقاعد الفردية

وواصل حديثه، قائلا: إن حزب المحافظين تلقى 72 طلبا للترشيح باسم الحزب لانتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية، وبعد مراجعة اللجنة للاسماء والضوابط التي وضعها الحزب لاختيار مرشحيه انطبقت هذه الضوابط على 28 طلب ترشح، مشيرا إلى أن الذين حصلوا على ورقة الصفة الحزبية 14 فقط حتى الآن، وينتظر زيادة العدد، ومن أبرزهم: النائب السابق طلعت خليل فى السويس، وإيهاب الخولى فى إمبابة بالجيزة، وكريم عبد العاطى العجوزة والدقي بالجيزة، وحكيم يحيى في العمرانية، ومجدى حمدان في بولاق، وأحمد الصادق في إدفو بأسوان، وهانى قطب في دمنهور، ومحمد شلبى في كفر الدوار.

وقد انطلقت صباح اليوم عملية تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، والتي تستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 15 من الشهر الجاري، وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

المستندات المطلوبة للتقدم بطلب الترشح لانتخابات مجلس النواب:

1. بيان السيرة الذاتية لطالب الترشح، موضحًا فيه خبراته العلمية والعملية، على النموذج المعد لذلك، مرفقًا به صورة شخصية حديثة مقاس 6×4.

2. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

3. بيان يوضح الصفة السياسية للمرشح، سواء كان مستقلًا أو منتميًا لحزب سياسي، وفي حالة الانتماء الحزبي تُرفق شهادة من الحزب موقعة من رئيسه وممهورة بخاتمه.

4. إقرار الذمة المالية لطالب الترشح وزوجته وأولاده القُصر.

5. صورة من المؤهل الدراسي الحاصل عليه.

6. شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء منها قانونًا، مع التأكيد على أن التصالح في قضايا الخدمة العسكرية لا يُعد إعفاءً من أدائها.

7. إيصال سداد مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.

8. شهادة ميلاد مميكنة وصورة من بطاقة الرقم القومي.

9. شهادة قيد بقاعدة بيانات الناخبين صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين.

10. شهادة الاستقالة الرسمية لمن يشغل وظائف في القوات المسلحة أو الشرطة أو المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الهيئات القضائية أو الوزارات أو المحافظات أو الأجهزة الرقابية.

11. موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمرشحين من الضباط الحاليين أو السابقين بالقوات المسلحة.

12. إثبات فتح حساب بنكي للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بمكتب بريد، لإيداع التبرعات والمبالغ المخصصة للحملة الانتخابية وفقًا لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.

13. التقرير الطبي الذي يثبت خلو المرشح من الأمراض الجسدية أو الذهنية أو النفسية، وأنه غير متعاطٍ للمخدرات أو المسكرات.

14. إقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات ضده، وفقًا للنموذج المعتمد من الهيئة.

