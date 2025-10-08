الحزب الناصري يكشف لـ «فيتو» عن عدد مرشحيه في انتخابات النواب وأماكن ترشحهم

قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصرى: إن الحزب سيخوض انتخابات مجلس النواب 2025 بعدد من المرشحين على المقاعد الفردية، التي يرى الحزب وجود فرصة حقيقية للمنافسة فيها.

إنهاء إجراءات مرشحي الناصري

وأكد أبو العلا، فى تصريح لـ “فيتو”، أن مرشحي الحزب، وهم: عبد الله مخيمر بمغاغة بالمنيا وشوقى فريد بالقناطر قليوبية والسيد فوزى كفر صقر شرقية وعلاء أبو زيد كفر صقر شرقية، وسلوى الطرخان بالعمرانية جيزة، ومحمد يونس مركز سوهاج، ومجاهد زكى المرج، مؤكدا انتهاء كل الاجراءات الخاصة بالترشح، وسيتقدمون بأوراقهم غدا بعد تسلمهم خطابات الترشح باسم الحزب.

وتابع أبو العلا: إن الحزب قام بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الحزب لمتابعة والإشراف على خطوات مرشحى الحزب ووسائل الدعاية الخاصة بالمرشحين وإن الحزب سوف يقوم بتقديم الدعم السياسي والجماهيرى لمرشحيه من خلال برنامج تم إعداده يعالج مشاكل المجتمع المصرى على المستويين الاقتصادى والسياسي، مثلما كان الحزب الناصرى دائما مهتما بقضايا الفلاحين والعمال.

المستندات المطلوبة للتقدم بطلب الترشح لانتخابات مجلس النواب:

1. بيان السيرة الذاتية لطالب الترشح، موضحًا فيه خبراته العلمية والعملية، على النموذج المعد لذلك، مرفقًا به صورة شخصية حديثة مقاس 6×4.

2. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

3. بيان يوضح الصفة السياسية للمرشح، سواء كان مستقلًا أو منتميًا لحزب سياسي، وفي حالة الانتماء الحزبي تُرفق شهادة من الحزب موقعة من رئيسه وممهورة بخاتمه.

4. إقرار الذمة المالية لطالب الترشح وزوجته وأولاده القُصر.

5. صورة من المؤهل الدراسي الحاصل عليه.

6. شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء منها قانونًا، مع التأكيد على أن التصالح في قضايا الخدمة العسكرية لا يُعد إعفاءً من أدائها.

7. إيصال سداد مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.

8. شهادة ميلاد مميكنة وصورة من بطاقة الرقم القومي.

9. شهادة قيد بقاعدة بيانات الناخبين صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين.

10. شهادة الاستقالة الرسمية لمن يشغل وظائف في القوات المسلحة أو الشرطة أو المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الهيئات القضائية أو الوزارات أو المحافظات أو الأجهزة الرقابية.

11. موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمرشحين من الضباط الحاليين أو السابقين بالقوات المسلحة.

12. إثبات فتح حساب بنكي للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بمكتب بريد، لإيداع التبرعات والمبالغ المخصصة للحملة الانتخابية وفقًا لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.

13. التقرير الطبي الذي يثبت خلو المرشح من الأمراض الجسدية أو الذهنية أو النفسية، وأنه غير متعاطٍ للمخدرات أو المسكرات.

14. إقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات ضده، وفقًا للنموذج المعتمد من الهيئة.

