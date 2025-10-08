حزب "المستقلين الجدد" يعلن خوض انتخابات النواب 2025 بعدد من المرشحين الفرديين

أعلن الدكتور هشام عناني، رئيس حزب "المستقلين الجدد"، أن الحزب سيخوض انتخابات مجلس النواب 2025 بعدد من المرشحين على المقاعد الفردية، التي يرى الحزب وجود فرصة حقيقية للمنافسة فيها، مشيرًا إلى أن مرشحي الحزب سيتقدمون بأوراق ترشحهم للجهات المختصة بتلقي طلبات الترشح خلال الفترة المحددة.

وأوضح "عناني"، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن مرشحي الحزب يخوضون الانتخابات معتمدين على برنامج الحزب السياسي والاجتماعي، الذي يركز على دعم فئات واسعة من المواطنين، وعلى رأسهم الشباب الباحث عن فرص عمل، والمواطن الذي يواجه تحديات اقتصادية ومعيشية متراكمة، مضيفًا أن الحزب يخطط لدعم مرشحيه إعلاميًا وجماهيريًا خلال فترة الدعاية الانتخابية.

وحول ما وصفه بـ"الاستحواذ" من قبل أحزاب الموالاة الكبرى مثل "مستقبل وطن"، و"الجبهة"، و"حماة الوطن" على غالبية مقاعد القائمة الوطنية، قال رئيس حزب المستقلين الجدد:

“هذا المشهد يعكس أزمة حقيقية في المشهد الانتخابي، ويعزز الانطباع بأن الانتخابات محسومة قبل أن تبدأ، وهو أمر يضر بالعملية الانتخابية ويفقد المواطن ثقته في جدوى المشاركة السياسية”.

وأضاف أن غياب التعددية والتنوع الحقيقي داخل البرلمان المقبل سيكون بمثابة انتكاسة لما تم التوافق عليه في الحوار الوطني، قائلًا: “هذا يعيدنا للمربع صفر، ويهدد مصداقية ما طُرح من إصلاحات سياسية دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي”.

وأشار "عناني" إلى أن المال السياسي أصبح حاكمًا رئيسيًا في العملية الانتخابية، في ظل ما يتم تداوله عن تبرعات ضخمة من قبل مرشحين للانضمام لقوائم بعض الأحزاب الكبرى، الأمر الذي يصعّب من فرص الأحزاب المعارضة التي لا تمتلك نفس القدرات التمويلية.

وأكد رئيس الحزب أن "المستقلين الجدد" في حالة انعقاد مستمر لمتابعة الترتيبات التنظيمية، والاستعدادات الخاصة بالاستحقاق الانتخابي، مشيرًا إلى أن الحزب يعكف حاليًا على مراجعة خطته التنظيمية والإعلامية لدعم مرشحيه على الأرض.

