تقدّم 4 مرشحين بأوراقهم لخوض انتخابات مجلس النواب بشمال سيناء

تقدّم اليوم 4 مرشحين بأوراق ترشحهم إلى محكمة شمال سيناء الجزئية لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في اليوم الأول لفتح باب الترشح.

وشهدت المحكمة توافد كل من:

سامي كامل

موسى محمد سليم أبو عكيرش

صالح أبو رياش

أحمد القصلي



وأنهى المرشحون إجراءات التقديم وتسليم المستندات المطلوبة وفقًا للضوابط التي حددتها اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات.

ومن المقرر أن تستمر اللجنة في استقبال أوراق المرشحين حتى الموعد المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لتسهيل عملية التقديم وضمان سيرها بسلاسة.

