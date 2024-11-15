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وحدة سكان الأقصر تبحث قضايا البطالة والاستثمار في الشباب عبر المبادرات الرئاسية

وحدة سكان الأقصر
وحدة سكان الأقصر تبحث قضايا البطالة

عقدت وحدة السكان بمحافظة الأقصر، اجتماعا لقوة العمل السكانية بالمحافظة، وذلك بقاعة المؤتمرات الدولية بمدينة الأقصر، تناول الاجتماع عرض أبرز التحديات السكانية التي تواجه المحافظة، مع التركيز على قضايا مثل الحد من البطالة، والاستثمار في الشباب عبر المبادرات الرئاسية ومبادرات وحدة السكان التي تنفذ وفق الخطط السنوية، كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من القضايا الملحة ووضع استراتيجيات لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين في المحافظة.

التحديات السكانية 


وأكدت رجاء شوقي رئيس وحدة السكان بمحافظة الأقصر، على أهمية هذه الاجتماعات في وضع خطط فعالة لمواجهة التحديات السكانية، وتفعيل لجان التنسيق والمتابعة في كافة مراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف رؤساء المراكز والمدن، وفقًا للتوجيهات الواردة من وزارة التنمية المحلية.

وفي ختام الاجتماع، التقت رجاء شوقي رئيس وحدة السكان، مع فريق عمل وحدة السكان من الشباب المتطوعين لتوزيع المهام والتكليفات للمرحلة المقبلة، مع الإشادة بالجهود الكبيرة التي يقدمها الفريق وحرصه على تنفيذ التوجيهات والتعليمات بما يعكس الصورة الإيجابية لوحدة السكان في كافة الفعاليات، كما قدم المجتمعون مقترحات للعمل عليها مستقبلًا في مجال السكان، بما يساهم في دعم القضية السكانية وتعزيز الاستثمار في الثروة البشرية.

حضر الاجتماع منسقي المديريات والمراكز والوحدات المحلية، وممثلي الوزارات والهيئات والمجتمع المدني، ومقرري اللجان بكل مركز ومدينة.

 

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