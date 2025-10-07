الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية ينفذ حملة توعوية للتنشئة المتوازنة (صور)

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية برئاسة لبنى زكي مقررة الفرع، حملة توعوية للتنشئة المتوازنة في مركزي القنطرة غرب وأبو صوير وتوابعهم، وذلك ضمن جهود تعزيز التوعية المجتمعية والإرشاد الأسري.
 

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يناقش خطة سد العجز بالمعاهد  (صور)

ضبط 3 مخابز تصرفوا في 10 أطنان دقيق مدعم بالإسماعيلية (صور)

 

المستهدف من حملات التوعية 

ومن جانبها قالت لبنى زكي مقرر المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، إلى أن الحملة تضمنت عدد من الندوات التوعوية التي استهدفت حوالي ٤٥٠ فردا من كافة فئات المجتمع بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الشريكة وذلك خلال الفترة من ٢٨ سبتمبر وحتى الأول من أكتوبر الجاري.

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

أبرز محاور وموضوعات التوعية 

وخلال الندوات، تم تناول عدة موضوعات متعلقة بالإرشاد الأسري وأهمية المشورة قبل الزواج وأسس اختيار الشريك وأهمية الكشف الطبي قبل الزواج والتغذية السليمة للأم والطفل ومزايا الولادة والرضاعة الطبيعية ومراحل نمو الطفل والتنشئة السليمة له، وطرق التعامل مع الأبناء هذا إلى جانب طرق التعامل مع الشريك. 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

مضيفة أن الندوات ناقشت حياة الرسل والأنبياء والمرسلين وربطها بضوابط العلاقات الزوجية وأساليب التنشئة السليمة للأطفال وفقًا لتعليم الأديان السماوية. 

كما تم تعريف الحضور بدور مكتب الشكاوى التابع للمجلس والخدمات التي يقدمها من خلال الخط الساخن ١٥١١٥.

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

تأتي هذه الفعاليات في إطار جهود المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية، ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي يركز على محورين رئيسيين: التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، وفي إطار المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية وتحت رعاية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، ودعم ورعاية المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المجلس القومي للمرأة فرع قومي المرأة بالإسماعيلية محافظة الإسماعيلية الاسماعيلية

مواد متعلقة

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يناقش خطة سد العجز بالمعاهد  (صور)

محافظ الإسماعيلية يناقش مستجدات احتفالية إعادة افتتاح النصب التذكاري

ضبط 3 مخابز تصرفوا في 10 أطنان دقيق مدعم بالإسماعيلية (صور)

حملات مكبرة بالإسماعيلية لإزالة أوكار النباشين (صور)

الأكثر قراءة

في الهواء الطلق تحت حماية قوات مصر، لقاء مع خليل الحية بشوارع شرم الشيخ (فيديو)

هل اتخذت الحكومة قرارا برفع أسعار الوقود خلال الأيام المقبلة؟ مدبولي يرد

الخطيب يدرس ترشيحات المدير الفني الجديد للأهلي والإعلان خلال ساعات

الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

باسم يوسف يكشف أحد أسرار عودته للشاشة المصرية مجددًا

وصول جثمان أحمد عمر هاشم للشرقية ودفنه بجوار جده مؤسس الطريقة الهاشمية (فيديو وصور)

سعر الجنيه الذهب فى الصاغة بعد الارتفاعات الأخيرة مساء اليوم الثلاثاء

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

خدمات

المزيد

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم في الأسواق 2025.10.7

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق 7- 10- 2025

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تؤثر كثرة المساجد في الحي الواحد على قدسيتها؟ الإفتاء تُجيب

الظهور الأخير لأحمد عمر هاشم قبل وفاته، "في محراب الدعوة حتى النهاية" (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، وصايا الله لسيدنا داود ومزاعم الإسرائيليات حول زوجاته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads