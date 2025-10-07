المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية ينفذ حملة توعوية للتنشئة المتوازنة (صور)

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية برئاسة لبنى زكي مقررة الفرع، حملة توعوية للتنشئة المتوازنة في مركزي القنطرة غرب وأبو صوير وتوابعهم، وذلك ضمن جهود تعزيز التوعية المجتمعية والإرشاد الأسري.



المستهدف من حملات التوعية

ومن جانبها قالت لبنى زكي مقرر المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، إلى أن الحملة تضمنت عدد من الندوات التوعوية التي استهدفت حوالي ٤٥٠ فردا من كافة فئات المجتمع بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الشريكة وذلك خلال الفترة من ٢٨ سبتمبر وحتى الأول من أكتوبر الجاري.

جانب من الحملة، فيتو

أبرز محاور وموضوعات التوعية

وخلال الندوات، تم تناول عدة موضوعات متعلقة بالإرشاد الأسري وأهمية المشورة قبل الزواج وأسس اختيار الشريك وأهمية الكشف الطبي قبل الزواج والتغذية السليمة للأم والطفل ومزايا الولادة والرضاعة الطبيعية ومراحل نمو الطفل والتنشئة السليمة له، وطرق التعامل مع الأبناء هذا إلى جانب طرق التعامل مع الشريك.

مضيفة أن الندوات ناقشت حياة الرسل والأنبياء والمرسلين وربطها بضوابط العلاقات الزوجية وأساليب التنشئة السليمة للأطفال وفقًا لتعليم الأديان السماوية.

كما تم تعريف الحضور بدور مكتب الشكاوى التابع للمجلس والخدمات التي يقدمها من خلال الخط الساخن ١٥١١٥.

تأتي هذه الفعاليات في إطار جهود المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية، ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي يركز على محورين رئيسيين: التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، وفي إطار المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية وتحت رعاية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، ودعم ورعاية المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة.

