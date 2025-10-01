توقيع الكشف الطبي بالمجان على العاملين بالمديريات الخدمية بالإسماعيلية (صور)

أكدت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، على تكثيف تقديم خدمات المبادرات الرئاسية بهدف تقديم خدمات مجانية للمواطنين من المحافظة، في أماكن تواجدهم، دون الحاجة إلى التوجه إلى المستشفيات.

تنفيذ خطة مكبرة

وأشارت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إلى أنه تم تنفيذ خطة لتغطية جميع الجهات والهيئات والمؤسسات الخدمية والجمعيات الأهلية، فضلًا عن الأماكن العامة ودور العبادة، ومراكز الشباب، بما يضمن وصول الخدمة الطبية لجميع فئات المجتمع.

جانب من الكشف، فيتو

الكشف على العاملين بالمديريات الخدمية

وأشارت الدكتورة أميرة عبد الرحيم، مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية، إلى توجَّه فريق طبي من مديرية الصحة للكشف على العاملين بالمديريات الخدمية، والمنطقة الصناعية وذلك بالتعاون والتنسيق مع جميع المؤسسات والجهات المعنية.

جدير بالذكر أن مبادرات 100 مليون صحة توفر حزمة متكاملة من الخدمات الصحية تستهدف جميع الفئات العمرية على مستوى الجمهورية، من خلال فرق طبية مدربة ومنسقين متخصصين.

وتشمل هذه الخدمات، الكشف عن فيروس «سي» بين طلاب المدارس والكشف المبكر وعلاج أمراض سوء التغذية والأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس الابتدائية.

جانب من الكشف، فيتو

جانب من الكشف، فيتو

كما تقدم المبادرة خدمة فحص الأمراض غير السارية ( الضغط ـ السكر ـ الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي)، والتوعية بسرطان الثدي للسيدات فوق 18 عامًا، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية (القولون ـ الرئةـ البروستاتا ـ سرطان عنق الرحم)، وأيضا تشمل خدمات الفحص السمعي للأطفال حديثي الولادة، والكشف المبكر عن صحة الأم والجنين.

وأشادت وكيل وزارة الصحة بجهود جميع القائمين على المبادرة وماتم تحقيقه من مستهدف منذ إنطلاق المبادرة وحتى الآن، لتحقيق رؤية الدولة والقيادة السياسية نحو بناء الجمهورية الجديدة.

