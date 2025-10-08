الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إخماد حريق اندلع بأرض زراعية بالطريق الصحراوي في الإسماعيلية (صور)

مطافي، فيتو
سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية على حريق اندلع، بأرض زراعية بمنطقة السبع آبار الشرقية بعزبة أبو دهشان أمام المأذون إبراهيم.  

9 مرشحين لانتخابات النواب يتقدمون بأوراقهم لمجمع محاكم الإسماعيلية

أكرم جلال: الإسماعيلية تشهد طفرة صناعية وفرت آلاف فرص العمل

وقوع حريق بأرض زراعية 

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، تلقت إخطارا يفيد بوقوع حريق اندلع بأرض زراعية بمنطقة السبع آبار الشرقية بعزبة أبو دهشان أمام المأذون إبراهيم.  

جانب من اخماد الحريق، فيتو
انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة، كما دفعت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية بخمس سيارات إطفاء لإخماد الحريق.   

السيطرة علي الحريق 

وتم السيطرة على الحريق ولا يوجد مصابون، وتجرى أجهزة الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، عمليات التبريد كما تحقق الأجهزة الأمنية في أسباب الحريق.   

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظة الإسماعيلية السيطرة على حريق بأرض زراعية بالإسماعيلية الحماية المدنية

الجريدة الرسمية
