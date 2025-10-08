إخماد حريق اندلع بأرض زراعية بالطريق الصحراوي في الإسماعيلية (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية على حريق اندلع، بأرض زراعية بمنطقة السبع آبار الشرقية بعزبة أبو دهشان أمام المأذون إبراهيم.

وقوع حريق بأرض زراعية

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، تلقت إخطارا يفيد بوقوع حريق اندلع بأرض زراعية بمنطقة السبع آبار الشرقية بعزبة أبو دهشان أمام المأذون إبراهيم.

جانب من اخماد الحريق، فيتو

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة، كما دفعت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية بخمس سيارات إطفاء لإخماد الحريق.

السيطرة علي الحريق

وتم السيطرة على الحريق ولا يوجد مصابون، وتجرى أجهزة الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، عمليات التبريد كما تحقق الأجهزة الأمنية في أسباب الحريق.

