الأربعاء 08 أكتوبر 2025
9 مرشحين لانتخابات النواب يتقدمون بأوراقهم لمجمع محاكم الإسماعيلية

بدأت محكمة الإسماعيلية الابتدائية، اليوم الأربعاء، تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، داخل مجمع محاكم الإسماعيلية، برئاسة المستشار أحمد أبو عمرة والمستشار وائل أبو شادي، وسط حضور عدد من الراغبين في الترشح ومتابعة أمنية مكثفة لتنظيم عملية الدخول والتقديم.

أكرم جلال: الإسماعيلية تشهد طفرة صناعية وفرت آلاف فرص العمل

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يقدم العزاء في الدكتور أحمد عمر هاشم بالشرقية

التقديم حتى 15 من شهر أكتوبر الجاري 

وتستمر اللجنة في تلقي الطلبات لمدة ثمانية أيام متتالية، اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر وحتى يوم الأربعاء 15 أكتوبر الجاري، على أن يتم استقبال المرشحين يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير الذي يُغلق فيه باب التقديم في الثانية ظهرًا.  

إقبال محدود من المرشحين 

وشهد اليوم الأول من فتح باب الترشح في محافظة الإسماعيلية إقبالًا محدودًا، حيث تقدم حتى الآن 9 مرشحين بأوراقهم لخوض المنافسة على مقاعد مجلس النواب في دوائر المحافظة الثلاث. في الدائرة الأولى بالإسماعيلية تقدم كل من موسى خالد عن حزب مستقبل وطن، ومحمد شيحة عن حزب حماة وطن، وحسين عبد ربه مستقل، ونظير عبد النعيم مصطفى مستقل، ومحمد عبد الرحيم خلف مستقل.  

بينما شهدت الدائرة الثانية تقدم المرشحين محمد السيد طلبة عن حزب الجبهه الوطنية، وأحمد ماهر محمد مستقل. وفي الدائرة الثالثة تقدم كل من سامي محمد علي سليم عن حزب مستقبل وطن، وسيد محمد عبد الجليل عن حزب مستقبل وطن.

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، رقم 44 لسنة 2025، بشأن تشكيل لجان ومهام متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب.

واتخذت المحكمة مجموعة من الإجراءات التأمينية والتنظيمية لتسهيل حركة دخول المرشحين ومندوبيهم، وتيسير عملية التقديم داخل مقر اللجنة، التي تشهد متابعة من الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة. وشددت اللجنة على ضرورة استيفاء جميع المستندات المطلوبة من كل مرشح، والتي تشمل السيرة الذاتية موضحًا بها الخبرات العلمية والعملية، وصحيفة الحالة الجنائية، وبيان الانتماء الحزبي أو الاستقلال، وإقرار الذمة المالية للمرشح وزوجه وأولاده القصر، وشهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

