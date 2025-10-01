محافظ الإسماعيلية يلتقي بأمين عام جامعة الدول العربية

التقى اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بمقر الجامعة العربية بالقاهرة؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة العربية ومحافظة الإسماعيلية.

وفي مستهل اللقاء، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بمحافظ الإسماعيلية، معربًا عن اعتزازه بهذا اللقاء نظرًا لحبه الشديد لمحافظة الإسماعيلية، وكون محافظها أحد أبطال القوات الجوية المصرية.

دعوة رسمية لزيارة الإسماعيلية

ومن جانبه، وجَّه محافظ الإسماعيلية الشكر والتقدير لأمين عام جامعة الدول العربية، لحسن وحفاوة الاستقبال، مشيدًا بمجهوداته وقياديه الحكيمة لجامعة الدول العربية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية.

ووجَّه "أكرم" الدعوة للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لزيارة محافظة الإسماعيلية، ومشاهدة ما تم بها من إنجازات وتطوير خلال السنوات العشر الأخيرة، عقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية.

جانب من اللقاء، فيتو

وفي ختام اللقاء، أهدى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، للواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اثنين من أهم مؤلفاته "شاهد على الحرب والسلام"، و"شهادتي" والذي يتحدث خلاله عن السياسة الخارجية المصرية خلال الفترة من عام ٢٠٠٤ – ٢٠١١.

وعلى هامش زيارته لمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، قام محافظ الإسماعيلية بجولة داخل الجامعة، تفقد خلالها متحف الجامعة العربية والذي أقيم بمناسبة مرور ٨٠ عامًا على تأسيس الجامعة، تحت عنوان "سيرة ومسيرة " ويضم مجموعة من الوثائق والصور التاريخية منذ تأسيس الجامعة عام ١٩٤٥م، وحتى الآن.

كما تفقد قاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر جامعة الدول العربية، وعددًا من المنشآت التاريخية التي تجسد عراقتها وتشهد على الأحداث التي مرت بها.

