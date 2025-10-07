أكرم جلال: الإسماعيلية تشهد طفرة صناعية وفرت آلاف فرص العمل

أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة تشهد خلال هذه الفترة طفرة صناعية غير مسبوقة نجحت في توفير الآلاف من فرص العمل اللائقة، ودعم التنمية الاقتصادية في الجمهورية الجديدة، التي يُرسي قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



تعزيز التعاون مع وزارة العمل

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى حرصه على تعزيز سبل التنسيق والتعاون مع وزارة العمل في كافة الأنشطة التي من شأنها تعزيز علاقات العمل وزيادة الإنتاج، والتشجيع على الاستثمار، وتنفيذ القوانين والقرارات ذات الصلة بملف العمل.

محافظ الإسماعيلية يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة ابدأ إديو "الذراع التدريبي لوزارة العمل"

وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، قد استقبل بمكتبه، الدكتور منصور وهبي الرئيس التنفيذي لشركة ابدأ إديو "الذراع التدريبي لوزارة العمل"، أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، دكتورة فاطمة كامل مديرة إدارة تطوير الأعمال والتسويق بشركة ابدأ إديو، أسماء زكي وكيلة مديرية العمل بالإسماعيلية، دعاء السيد مديرة مركز التدريب المهني التابع لمديرية العمل بالإسماعيلية؛ لبحث ومناقشة سبل التعاون المشترك واستمرار تفعيل مبادرة محافظ الإسماعيلية "التدريب من أجل التشغيل".

وخلال اللقاء، تم استعراض ملف تطوير منظومة التدريب المهني من أجل التشغيل، وتنمية مهارات الشباب بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وتعظيم الاستفادة من مركز التدريب المهني التابع لمديرية العمل بمدينة المستقبل.

وأعرب محافظ الإسماعيلية عن تقديره لجهود الوزارة، والتعاون معها في كافة المجالات المشتركة، لاسيما التدريب المهني، وتوفير فرص عمل لائقة داخل منشآت القطاع الخاص.



ومن جانبه، وجه الرئيس التنفيذي لشركة" ابدأ إديو" الشكر والتقدير لمحافظ الإسماعيلية، على حسن وحفاوة الاستقبال، وحرصه الدائم على دعم مجهودات التدريب والتأهيل المهني، وإطلاق مبادرة "التدريب من أجل التشغيل" بمحافظة الإسماعيلية.

كما تناول الدور الاستراتيجي للشركة في منظومة التدريب المهني، مؤكدًا أن تطوير هذه المنظومة بالتعاون مع وزارة العمل يضع دمج ذوي الهمم كأولوية قصوى.

مضيفًا، التزامنا يتجاوز توفير فرص التدريب؛ نحن نؤمن بأن ذوي الهمم هم جزء أساسي من القوة العاملة، ونسعى لتوفير كل ما يلزم لـ تحويل قدراتهم إلى إنجازات مهنية حقيقية تخدمهم وتخدم الاقتصاد الوطني.

مختتمًا، شهدنا اجتماعًا مثمرًا خلال الشهر الماضي جمع فريق "ابدأ إديو" مع وزير العمل، لمناقشة آخر إنجازاتنا في النصف الأول من مشروع تطوير منظومة التدريب المهني التابعة لوزارة العمل المصرية، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين "ابدأ إديو" ووزارة العمل، وعرضنا أبرز النتائج التي حققناها حتى الآن، والتي تعكس التزامنا بتحويل مسار التدريب المهني في مصر، ونالت جهودنا إشادة معالي وزير العمل، وأوصى باستكمال الإنجازات وتسريع وتيرة العمل خلال النصف الثاني من المشروع.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.